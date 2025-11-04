- Home
- Entertainment
- Jana Nayagan to The RajaSaab: Top 10 South based Pan India Movies Set To Release in 2026
Jana Nayagan to The RajaSaab: Top 10 South based Pan India Movies Set To Release in 2026
Upcoming South Indian Movies In 2026: The new year will see some big clashes in South cinema, with several actors having more than one film release. For instance, Prabhas and Mohanlal each have 2 movies coming out
1. Jana Nayagan (Tamil)
Release Date: January 9, 2026
Director: H. Vinoth
Star Cast: Thalapathy Vijay, Pooja Hegde, Bobby Deol
2. The RajaSaab (Telugu)
Release Date: January 9, 2026
Director: Maruthi Dasari
Star Cast: Prabhas, Nidhhi Agerwal, Sanjay Dutt
3. Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups (Kannada)
Release Date: March 19, 2026
Director: Geetu Mohandas
Star Cast: Yash, Nayanthara, Tovino Thomas, Kiara Advani, and Huma Qureshi
4. The Paradise (Telugu)
Release Date: March 26, 2026
Director: Hari K. Chaudhary
Star Cast: Nani, Sonali Kulkarni, Raghav Juyal
5. Peddi
Release Date: March 27, 2026
Director: Buchi Babu Sana
Star Cast: Ram Charan, Shiva Rajkumar, Janhvi Kapoor, Divyendu Sharma, Jagapathi Babu, Vijay Chandrasekhar
6. Goodachari 2 or G2 (Telugu)
Release Date: May 1, 2026
Director: Vinay Kumar Sirigineedi
Star Cast: Adivi Sesh, Emraan Hashmi, Madhu Shalini, Wamiqa Gabbi
7. Jailer 2 (Tamil)
Release Date: June 12, 2026
Director: Nelson Dilipkumar
Star Cast: Rajinikanth, Mohanlal, and Vidya Balan
8. NTRNeel (Telugu, final title pending)
Release Date: June 25, 2026
Director: Prashanth Neel
Star Cast: Jr. NTR, Rukmini Vasanth, Tovino Thomas
9. Fauji (Telugu)
Release Date: August 15, 2026 (Tentative)
Director: Hanu Raghavapudi
Star Cast: Prabhas, Anupam Kher, Mithun Chakraborty
10. Drishyam 3 (Malayalam)
Release Date: 2026 (Date not yet fixed)
Director: Jeethu Joseph
Star Cast: Mohanlal, Siddique, and Asha Sharath