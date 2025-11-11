- Home
Many women came into Dharmendra's life. From Prakash Kaur to Hema Malini, discover the untold stories of his love affairs.
Prakash Kaur
Bollywood's He-Man Dharmendra's first wife was Prakash Kaur. They had an arranged marriage at a very young age.
Meena Kumari
There was a time when Dharmendra really liked Meena Kumari. They worked together in several films, started dating, but broke up after some time.
Rakhee Gulzar
According to media reports, Dharmendra and Rakhee's friendship turned into love. However, they later denied these rumors.
Asha Parekh
Dharmendra's name was also linked with Asha Parekh. However, since Asha was already married, their relationship couldn't move forward.
Hema Malini
After all these, Dharmendra fell for Hema Malini. They started dating and, after some time, got married.
Anita Raj
After marrying Hema Malini, Dharmendra's name was linked with Anita Raj. They got close during a film shoot, but they separated after Hema found out.