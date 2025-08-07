Gold price SURGES again on August 8th: Check 22k, 24k rates in your city
Gold prices continue to climb, putting a strain on budgets. Find out today's gold rates in major Indian cities, including Kolkata
Kolkata Gold Prices Today:
18 Carat – 1 gram: ₹7691 (up ₹16), 10 grams: ₹76910 (up ₹160), 100 grams: ₹769100 (up ₹1600).
22 Carat – 1 gram: ₹9400 (up ₹20), 10 grams: ₹94000 (up ₹200), 100 grams: ₹940000 (up ₹2000).
24 Carat – 1 gram: ₹10255 (up ₹22), 10 grams: ₹102550 (up ₹220), 100 grams: ₹1025500 (up ₹2200).
Hyderabad Gold Prices Today:
22 Carat – 10 grams: ₹94000 (up ₹200).
24 Carat – 10 grams: ₹102550 (up ₹220).
Delhi Gold Prices Today:
22 Carat – 10 grams: ₹94150 (up ₹200).
24 Carat – 10 grams: ₹102700 (up ₹220).
Mumbai Gold Prices Today:
22 Carat – 10 grams: ₹94000 (up ₹200).
24 Carat – 10 grams: ₹102550 (up ₹220).
Jaipur Gold Prices Today:
22 Carat – 10 grams: ₹94150 (up ₹200).
24 Carat – 10 grams: ₹102700 (up ₹220).
Chennai Gold Prices Today:
22 Carat – 10 grams: ₹94000 (up ₹200).
24 Carat – 10 grams: ₹102550 (up ₹220).
Patna Gold Prices Today:
22 Carat – 10 grams: ₹94050 (up ₹200).
24 Carat – 10 grams: ₹102600 (up ₹220).