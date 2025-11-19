- Home
- Business
- Gold Price RISES Again On November 19 During Wedding Season: Check 22K, 24K Rates In Your City
Gold Price RISES Again On November 19 During Wedding Season: Check 22K, 24K Rates In Your City
Gold prices have been on the rise for the past few months. Compared to yesterday, the price has increased quite a bit today. This report details today's 22 and 24-carat gold prices in major Indian cities including Kolkata, Chennai, Mumbai, and Delhi
Gold Price
Gold prices change daily. The price is currently trending upwards and has been rising for months. Despite a small dip, it didn't drop much. Today, prices rose again. Check out the rates in various cities.
Kolkata Gold
Today's gold price in Kolkata-
22 carat - 11,445 per 1 gram
24 carat - 12,486 per 1 gram
Yesterday's gold price in Kolkata was-
22 carat - 11,335 per 1 gram
24 carat - 12,366 per 1 gram
Chennai, Mumbai Gold
Today's gold price in Chennai-
22 carat - 11,500 per 1 gram
24 carat - 12,546 per 1 gram
Today's gold price in Mumbai-
22 carat - 11,445 per 1 gram
24 carat - 12,486 per 1 gram
Delhi
Today's gold price in Delhi-
22 carat - 11,460 per 1 gram
24 carat - 12,501 per 1 gram
Today's gold price in Bengaluru-
22 carat - 11,445 per 1 gram
24 carat - 12,486 per 1 gram
Ahmedabad, Kerala
Today's gold price in Ahmedabad-
22 carat - 11,450 per 1 gram
24 carat - 12,491 per 1 gram
Today's gold price in Kerala-
22 carat - 11,445 per 1 gram
24 carat - 12,486 per 1 gram