India aims to surpass its record 107-medal haul from Hangzhou 2023 at the Aichi-Nagoya Asian Games 2026. The contingent includes five Olympic medallists like PV Sindhu and Manu Bhaker, but Neeraj Chopra will miss out due to injury.

India will aim for its record-breaking performance at the Hangzhou Asian Games as the Aichi-Nagoya Asian Games 2026 get underway in Japan from September 19 to October 4, according to Olympics.com.

The continental showpiece will feature athletes from 45 countries and regions competing across 43 sports.

India clinched a record 107 medals at Hangzhou 2023, including 28 gold, 38 silver and 41 bronze, and will look to better its performance in Aichi-Nagoya.

Key Athletes and Expectations

Although Olympic and world champion javelin thrower Neeraj Chopra will miss the Games after withdrawing due to an ankle injury, India's contingent will feature five individual Olympic medallists. Two-time Olympic medallist PV Sindhu in badminton, Paris 2024 double medallist Manu Bhaker in shooting, Tokyo 2020 bronze medallist Lovlina Borgohain in boxing, Paris 2024 bronze medallist Aman Sehrawat in wrestling and Tokyo 2020 silver medallist Mirabai Chanu in weightlifting are expected to be among India's leading medal contenders, according to Olympics.com.

Team Events and Qualification Stakes

In cricket, India will defend its men's T20 Asian Games title under captain Shreyas Iyer, with teenage batting sensation Vaibhav Sooryavanshi also part of the squad. The Indian women's team will also defend its title and will be led by Harmanpreet Kaur.

Hockey will carry added importance at the Games, with the men's and women's competitions serving as qualification events for the Los Angeles 2028 Olympics. The winners of both tournaments will earn direct qualification for the 2028 Games.

In squash, Anahat Singh will return to the Asian Games after helping India win a women's team bronze and a mixed doubles bronze alongside Abhay Singh at Hangzhou 2023.

Setbacks and Contingent Changes

However, India's contingent has also faced setbacks ahead of the Games. Wrestlers Mukul Dahiya and Deepanshu were removed from the squad following doping violations, while shooter Gaurav Kumar Masoori was also dropped for a doping offence and replaced by Akash Bharadwaj. India's show jumping squad was also excluded after failing to meet the Sports Ministry's selection criteria. In tennis, top women's singles players Sahaja Yamalapalli, Vaishnavi Adkar and Vaidehee Chaudhari were left out after the government pruned the contingent, according to Olympics.com. The women's cricket team also suffered a late change, with Jemimah Rodrigues ruled out after sustaining a hamstring injury during her stint in The Hundred. She was replaced by Pratika Rawal.

With several Olympic medallists and defending champions in its ranks, India will enter Aichi-Nagoya 2026 looking to continue its strong run at the Asian Games and add to its medal tally.

India's Asian Games 2026 Squad

Indian archery team at the Asian Games 2026

Dhiraj Bommadevara (men's recurve, men's team)

Neeraj Chauhan (men's recurve, men's team)

Yashdeep Bhoge (men's recurve, men's team)

Kirti Sharma (women's recurve, women's team)

Kumkum Mohod (women's recurve, women's team)

Ankita Bhakat (women's recurve, women's team)

Sahil Jadhav (men's compound, men's team)

Kushal Dalal (men's compound, men's team)

Ganesh Mani Ratnam Thirumuru (men's compound, men's team)

Jyothi Surekha Vennam (women's compound, women's team)

Chikitha Taniparthi (women's compound, women's team)

Prithika Pradeep (women's compound, women's team)

Indian artistic gymnastics team at Asian Games 2026

Pranati Nayak (women's vault, women's all-around)

Indian athletics team at the Asian Games 2026

Gurindervir Singh (men's 100m)

Animesh Kujur (men's 100m, 200m, mixed 4x100m relay)

Rajesh Ramesh (men's 400m, men's 4x400m relay)

Vishal Thennarasu Kayalvizhi (men's 400m, men's 4x400m relay)

Krishan Kumar (men's 800m)

Mohammed Afsal Pulikkalakath (men's 800m)

Yoonus Shah (men's 1500m)

Abhishek Pal (men's 5000m, 10000m)

Gulveer Singh (men's 1500m, 5000m, 10000m)

Sawan Barwal (men's marathon)

Kartik Karkera (men's marathon)

Tejas Shirse (men's 110m hurdles)

Yashas Palaksha (men's 400m hurdles)

Santhosh Kumar Tamilarasan (men's 400m hurdles)

Avinash Sable (men's 3000m steeplechase)

Pranav Pramod Gurav (Mixed 4x100m relay)

Mohammed Ashfaq (men's 4x400m relay)

Dharmveer Choudhary (men's 4x400m relay)

Jay Kumar (men's 4x400m relay, mixed 4x400m relay)

Manu Thekkinalil Saji (men's 4x400m relay, mixed 4x400m relay)

Aadarsh Ram Jothi Shankar (men's high jump)

Sarvesh Kushare (men's high jump)

Kuldeep Kumar (men's pole vault)

Dev Meena (men's pole vault)

Murali Sreeshankar (men's long jump)

Shahnavaz Khan (men's long jump)

Praveen Chithravel (men's triple jump)

Karthik Unnikrishnan (men's triple jump)

Karanveer Singh (men's shot put)

Tajinderpal Singh Toor (men's shot put)

Damneet Singh (men's hammer throw)

Rohit Yadav (men's javelin throw)

Thowfeeq Noushad (men's decathlon)

Tejaswin Shankar (men's decathlon)

Prachi Choudhary (women's 400m)

Gowthami Jayaraman (women's 800m)

Pooja (women's 800m, 1500m)

Parul Chaudhary (women's 1500m, 5000m, 3000m steeplechase)

Seema (women's 5000m, 10000m)

Priyanka Goswami (women's marathon race walk)

Manju Rani (women's marathon race walk)

Jyothi Yarraji (women's 100m hurdles)

Nandhini Kongan (women's 100m hurdles)

Unnathi Aiyappa Bolland (women's 200m)

Anu Raghavan (women's 400m hurdles)

Vithya Ramraj (women's 400m hurdles)

Ankita Dhyani (women's 3000m steeplechase)

Tamanna (women's 4x100m relay, mixed 4x100m relay)

Nithya Gandhe (women's 4x100m relay)

Srabani Nanda (women's 4x100m relay)

Abinaya Rajarajan (women's 4x100m relay)

Sneha Sathyanarayana (women's 4x100m relay, mixed 4x100m relay)

Sudeshna Shanuvalli (women's 4x100m relay)

Rashdeep Kaur (women's 4x400m relay, mixed 4x400m relay)

Ansa Babu (women's 4x400m relay, mixed 4x400m relay)

Machettira Raju Poovamma (women's 4x400m relay)

Kumari Saloni (women's 4x400m relay)

Neeru Pathak (women's 4x400m relay)

Pooja Singh (women's high jump)

Supriya Sindigere Basavaraju (women's high jump)

Baranica Elangovan (women's pole vault)

Shaili Singh (women's long jump)

Ancy Sojan Edappilly (women's long jump)

Niharika Vashisht (women's triple jump)

Manpreet Kaur (women's shot put)

Krishna Jayasankar Menon (women's shot put)

Seema Kaliramna (women's discus throw)

Tanya Chaudhary (women's hammer throw)

Anushka Yadav (women's hammer throw)

Annu Rani (women's javelin throw)

Pooja (women's heptathlon)

Anamika Kozhinjaparambil Aneesh (women's heptathlon)

Indian badminton team at the Asian Games 2026

Lakshya Sen (men's singles, men's team)

Ayush Shetty (men's singles, men's team)

HS Prannoy (men's team)

Kidambi Srikanth (men's team)

Tharun Mannepalli (men's team)

Satwiksairaj Rankireddy (men's doubles, men's team)

Chirag Shetty (men's doubles, men's team)

Hariharan Amsakarunan (men's doubles, men's team)

MR Arjun (men's doubles, men's team)

Dhruv Kapila (mixed doubles, men's team)

PV Sindhu (women's singles, women's team)

Unnati Hooda (women's singles, women's team)

Devika Sihag (women's team)

Tanvi Sharma (women's team)

Isharani Baruah (women's team)

Treesa Jolly (women's doubles, women's team)

Gayatri Gopichand (women's doubles, women's team)

Kavipriya Selvam (women's doubles, women's team)

Simran Singhi (women's doubles, women's team)

Tanisha Crasto (mixed doubles, women's team)

Indian boxing team at Asian Games 2026

Jadumani Singh (men's 55kg)

Sachin Siwach (men's 60kg)

Sumit Kundu (men's 70kg)

Ankush (men's 80kg)

Kapil Pokhariya (men's 90kg)

Narender Berwal (men's +90kg)

Sakshi Chaudhary (women's 51kg)

Preeti Pawar (women's 54kg)

Priya Ghanghas (women's 60kg)

Parveen Hooda (women's 65kg)

Lovlina Borgohain (women's 75kg)

Indian canoe team at the Asian Games 2026

Hitesh Kewat (Canoe slalom - men's kayak single, kayak cross)

Pradhyumna Singh Rathod (Canoe slalom - men's kayak cross, kayak single)

Shikha Chouhan (Canoe slalom - women's kayak cross)

Pallavi Jagtap (Canoe slalom - women's canoe single)

Rina Sen (Canoe slalom - women's canoe single)

Prohit Baroi (Canoe sprint - men's kayak double 500m)

Prasanna Kumar Chempadiyil Sathyaprakash (Canoe sprint - mixed kayak double 500m, men's kayak double 500m)

Naocha Singh Laitonjam (Canoe sprint - men's kayak four 500m)

Gyaneshwor Singh Philem (Canoe sprint - men's canoe double 500m)

Raju Rawat (Canoe sprint - men's canoe double 500m)

Harshwardhan Singh Shaktawat (Canoe sprint - men's kayak single 500m, men's kayak four 500m)

Varinder Singh (Canoe sprint - men's kayak four 500m)

Oinam Arun Singh (Canoe sprint - men's kayak four 500m)

Neha Devi Leichonbam (Canoe sprint - women's canoe double 500m)

Soniya Devi Phairembam (Canoe sprint - women's kayak double 500m, kayak four 500m, canoe single 200m)

Megha Pradeep (Canoe sprint - mixed canoe double 500m, women's canoe double 500m)

Pooja (Canoe sprint - women's kayak four 500m)

Parvathy Geetha (Canoe sprint - mixed kayak double 500m, women's kayak four 500m)

Dhanamanjuri Devi Khwairakpam (Canoe sprint - women's kayak double 500m, women's kayak four 500m)

Indian cricket teams at Asian Games 2026

Indian men's cricket team: Shreyas Iyer (captain), Abhishek Sharma, Sanju Samson, Ishan Kishan, Shivam Dube, Tilak Varma, Nitish Kumar Reddy, Axar Patel, Washington Sundar, Varun Chakravarthy, Ravi Bishnoi, Jasprit Bumrah, Harshit Rana, Arshdeep Singh, Vaibhav Sooryavanshi

Indian women's cricket team: Harmanpreet Kaur (captain), Smriti Mandhana, Shafali Verma, Pratika Rawal, Deepti Sharma, Richa Ghosh, Gunalan Kamalini, Bharti Fulmali, Sree Charani, Renuka Thakur, Kranti Gaud, Arundhati Reddy, Shreyanka Patil, Radha Yadav, Nandani Sharma

Indian cycling track team at Asian Games 2026

Vishavjeet Singh (men's madison)

David Beckham Elkatohchoongo (men's team sprint, men's sprint)

Jemsh Singh Keithellakpam (men's team sprint)

Ronaldo Singh Laitonjam (men's sprint, men's team sprint)

Harshveer Singh Sekhon (men's keirin, men's omnium, men's madison)

Rojit Singh Yanglem (men's team sprint)

Celestina Chelobroy (women's keirin, women's team sprint)

Meenakshi Rohilla (women's team pursuit)

Keerthi Rangaswamy Chikka (women's team sprint, women's keirin)

Pooja Baban Danole (women's team pursuit)

Harshita Jakhar (women's omnium, women's team pursuit, women's madison)

Sarita Kumari (women's team sprint, women's sprint)

Triyasha Paul (women's team sprint, women's sprint)

Swasti Singh (women's madison, women's team pursuit)

Indian equestrian team at Asian Games 2026

Hriday Chheda / Dono Di Maggio (dressage team)

Gaurav Pundir / Milli (dressage individual, dressage team)

Jai Sud / Goofy La Perla (dressage team)

Shruti Vora / Magnanimous (dressage individual, dressage team)

Ahaan Kumar / Bolivar Gio Granno (eventing team, eventing individual)

Ashish Limaye / Willy Be Dun (eventing individual, eventing team)

Fouaad Mirza / Camouflage 38 (eventing team)

Arjan Singh Nagra / Cooley Goodwood (eventing team)

Indian esports team at Asian Games 2026

Chinmay Sahoo (Football - eFootball)

Danial Shakeel Patel (Football - eFootball)

Ahmed Shahid Israr (MOBA - League of Legends)

Rahul Bisht (MOBA - League of Legends)

Sanindhya Malik (MOBA - League of Legends)

Mihir Ranjan (MOBA - League of Legends)

Aakash Shandilya (MOBA - League of Legends)

Akshaj Shenoy (MOBA - League of Legends)

Adnan Mohammed Badshah (MOBA - Pokémon Unite)

Reuben Godfrey Fernandes (MOBA - Pokémon Unite)

Sai Krishna Nalluri (MOBA - Pokémon Unite)

Dipjyoti Laxman Nath (MOBA - Pokémon Unite)

Rudra Narayan Nayak (MOBA - Pokémon Unite)

Deepkumar Vipulbhai Patel (MOBA - Pokémon Unite)

Paritosh (Puzzle - Puyo Puyo Champions)

Indian fencing team at Asian Games 2026

Sachin (men's foil individual, men's foil team)

Aditya Badser (men's foil team)

Tejas Manoj Patil (men's foil team)

Hemash Singh Sanasam (men's foil individual, men's foil team)

Lakshay Badser (men's sabre team)

Gisho Nidhi Kumaresan Padma (men's sabre individual, men's sabre team)

Karan Singh (men's sabre individual, men's sabre team)

Vishal Thapar (men's sabre team)

Mina Devi Naorem (women's foil individual, women's foil team)

Joys Ashitha Stalinraj (women's foil individual, women's foil team)

Kanupriya Chawla (women's foil team)

Sonia Devi Waikhom (women's foil team)

Mitva Jesangbhai Chaudhari (women's épée team)

Yashkeerat Kaur Hayer (women's épée team)

Taniksha Khatri (women's épée individual, women's épée team)

Prachi Lohan (women's épée individual, women's épée team)

CA Bhavani Devi (women's sabre individual, women's sabre team)

Shreya Gupta (women's sabre individual, women's sabre team)

Jefarlin Jani Rexlin Simla (women's sabre team)

Shruti Joshi (women's sabre team)

Indian golf team at Asian Games 2026

Yuvraj Sandhu (men's individual stroke play, men's team)

Veer Ahlawat (men's individual stroke play, men's team)

Saptak Talwar (men's individual stroke play, men's team)

Aditi Ashok (women's individual stroke play, women's team)

Diksha Dagar (women's individual stroke play, women's team)

Pranavi Urs (women's individual stroke play, women's team)

Indian hockey teams at Asian Games 2026

Indian men's hockey team: Harmanpreet Singh (captain), Mohith HS, Suraj Karkera, Jarmanpreet Singh, Amit Rohidas, Jugraj Singh, Sanjay, Sumit, Yashdeep Siwach, Rajinder Singh, Raj Kumar Pal, Hardik Singh, Manpreet Singh, Nilakanta Sharma, Vivek Sagar Prasad, Dilpreet Singh, Shilanand Lakra, Sukhjeet Singh, Mandeep Singh, Abhishek

Indian women's hockey team: Salima Tete (captain), Savita Punia, Bichu Devi Kharibam, Ishika Chaudhary, Sushila Chanu Pukhrambam, Lalthantluangi, Jyoti, Shilpi Dabas, Nikki Pradhan, Sakshi Rana, Sunelita Toppo, Neha, Deepika Soreng, Lalremsiami Hmarzote, Rutuja Pisal, Navneet Kaur, Deepika, Ishika, Baljeet Kaur, Beauty Dungdung

Indian judo team at Asian Games 2026

Asmita Dey (women's -48kg)

Yamini Mourya (women's -57kg)

Inunganbi Takhellambam (women's -70kg)

Indian kabaddi team at Asian Games 2026

Indian men's kabaddi team: Sunil Kumar (captain), Ankit Jaglan, Devank Dalal, Rahul Sethpal, Sumit, Jaideep Dahiya, Ayan Lochab, Arjun Deshwal, Aslam Inamdar, Gaurav Khatri, Pawan Sehrawat, Ashu Malik

Indian women's kabaddi team: Pushpa Rana (captain), Jyoti Thakur, Nikita Hathwala, Pooja, Raj Rani, Ritu Sheoran, Bhavna Devi, Sanju Devi, Manisha Kumari, Ritu Negi, Pinki Roy, Sonali Vishnu Shingate

Indian karate team at Asian Games 2026

Chetan Bhatt (men's kumite -84kg)

Alisha Choudhary (women's kumite -55kg)

Indian kurash team at Asian Games 2026

Vipin Kumar (men's -66kg)

Vishal (men's +90kg)

Yash Kumar (men's +90kg)

Bharti (women's -57kg)

Sangita Balhara (women's -57kg)

Pincky Chauhan (women's -78kg)

Indian mixed martial arts team at Asian Games 2026

Suchika Tariyal (women's traditional -60kg)

Indian rowing team at Asian Games 2026

Arvind Singh (men's single sculls)

Navdeep Singh (men's double sculls)

Kulwinder Singh (men's double sculls)

Ujjwal Kumar Singh (men's lightweight double sculls)

Satnam Singh Ghurde (men's quadruple sculls)

Jakar Khan (men's quadruple sculls)

Salman Khan (men's quadruple sculls)

Balraj Panwar (men's quadruple sculls)

Vipul Satish (men's pair)

Saurav Kumar (men's pair)

Nitin Kumar (men's four)

Yogesh Kumar (men's four)

Jaswinder Singh (men's four)

Babu Lal Yadav (men's four)

Rohit (reserve - men's double sculls, men's quadruple sculls, lightweight men's double sculls)

Ajay Tyagi (reserve - lightweight men's double sculls)

Jasmail Singh (reserve - men's pair, men's coxless four)

Poonam (women's four)

Aleena Anto (women's four)

Tendenthoi Devi Haobijam (women's four)

Gurbani Kaur (women's four)

Anshika Bharti (reserve - women's coxless four)

Indian rugby sevens team at Asian Games 2026

Indian women's rugby team: Amandeep Kaur, Guriya Kumari, Ujjwala Ghuge, Parbati Hansdah, Arti Kumari, Dumuni Marndi, Vaishnavi Dattatray Patil, Kalyani Krishnat Patil, Sandhya Rai, Nirmalya Rout, Bhumika Shukla, Sandhyarani Tudu, Shikha Yadav

Indian sailing team at Asian Games 2026

Vishnu Saravanan (men's dinghy)

Manu Francis (men's skiff)

Prince Kurisinkal Noble (men's skiff)

Ravindra Kumar Sharma (mixed dinghy)

Katya Ida Coelho (women's windsurfing)

Nethra Kumanan (women's dinghy)

Harshita Tomar (women's skiff)

Shital Verma (women's skiff)

Mahi Verma (girls' dinghy)

Shraddha Verma (mixed dinghy)

Indian sepak takraw team at Asian Games 2026

Indian men's sepak takraw team (regu and quadrant)

Arun (men's team regu, men's quadrant)

Jasvir (men's team regu)

Ashish Chundawat (men's team regu)

Shyam Singh (men's team regu)

Lokhon Singh Elangbam (men's team regu, men's quadrant)

Bobby Kumar (men's team regu, men's quadrant)

Ashok Singh Mayengbam (men's team regu)

Ram Kumar Sharma (men's team regu)

O Amarjit Singha (men's team regu, men's quadrant)

Malemnganba Singh Sorokhaibam (men's team regu, men's quadrant)

Henary Singh Wahengbam (men's team regu)

Akash Yumnam (men's team regu, men's quadrant)

Indian women's sepak takraw team

Women's double: Leirentonbi Devi Elangbam, Prity Langoljam, Menenu Tsukru

Women's quadrant: Maipak Devi Ayekpam, Priya Devi Elangbam, Shilpa Elangbam, Chaoba Devi Oinam, Seyiekhrieno Tepa, Malemnganbi Yumnam

Indian shooting team at Asian Games 2026

Kamaljeet (men's 10m air pistol, men's 10m air pistol team)

Aakash Bharadwaj (men's 10m air pistol, men's 10m air pistol team)

Kedarling Uchaganve (men's 10m air pistol, men's 10m air pistol team)

Anish Bhanwala (men's 25m rapid fire pistol)

Himanshu Dhillon (men's 10m air rifle, men's 10m air rifle team)

Parth Mane (men's 10m air rifle, men's 10m air rifle team)

Rudrankksh Patil (men's 10m air rifle, men's 10m air rifle team, men's 50m rifle 3 positions, men's 50m rifle 3 positions team)

Niraj Kumar (men's 50m rifle 3 positions, men's 50m rifle 3 positions team, 10m air rifle mixed team)

Aishwary Pratap Singh Tomar (men's 50m rifle 3 positions, men's 50m rifle 3 positions team)

Shapath Bharadwaj (men's trap, men's trap team)

Kynan Chenai (men's trap, men's trap team, trap mixed team)

Ahvar Rizvi (men's trap, men's trap team)

Bhavtegh Singh Gill (men's skeet, men's skeet team)

Mairaj Ahmad Khan (men's skeet, men's skeet team)

Anant Jeet Singh Naruka (men's skeet, men's skeet team, skeet mixed team)

Suruchi Singh (women's 10m air pistol, women's 10m air pistol team, 10m air pistol mixed team)

Manu Bhaker (women's 10m air pistol, women's 10m air pistol team, women's 25m pistol, women's 25m pistol team)

Esha Singh (women's 10m air pistol, women's 10m air pistol team, women's 25m pistol, women's 25m pistol team)

Rahi Sarnobat (women's 25m pistol, women's 25m pistol team)

Vidarsa Kochalumkal Vinod (women's 10m air rifle, women's 10m air rifle team, women's 50m rifle 3 positions, women's 50m rifle 3 positions team)

Sonam Uttam Maskar (women's 10m air rifle, women's 10m air rifle team)

Elavenil Valarivan (women's 10m air rifle, women's 10m air rifle team, 10m air rifle mixed team)

Ashi Chouksey (women's 50m rifle 3 positions, women's 50m rifle 3 positions team)

Tilottama Sen (women's 50m rifle 3 positions, women's 50m rifle 3 positions team)

Neeru Dhanda (women's trap, women's trap team, trap mixed team)

Aashima Ahlawat (women's trap, women's trap team)

Manisha Keer (women's trap, women's trap team)

Maheshwari Chauhan (women's skeet, women's skeet team)

Parinaaz Dhaliwal (women's skeet, women's skeet team, skeet mixed team)

Raiza Dhillon (women's skeet, women's skeet team)

Indian sport climbing team at Asian Games 2026

Deepu Mallesh (men's speed)

Joga Purty (women's speed)

Indian squash team at Asian Games 2026

Suraj Kumar Chand (men's team, mixed doubles)

Veer Chotrani (men's singles, men's team)

Velavan Senthilkumar (mixed doubles, men's team)

Abhay Singh (men's singles, men's team)

Anahat Singh (women's singles, women's team)

Joshana Chinappa (mixed doubles, women's team)

Tanvi Khanna (women's singles, women's team)

Shameena Riaz (mixed doubles, women's team)

Indian surfing team at Asian Games 2026

Kishore Kumar (men's shortboard)

Sivaraj Babu (men's shortboard)

Kamali Moorthy (women's shortboard)

Sugar Shanthi Banarse (women's shortboard)

Indian swimming team at Asian Games 2026

Benediction Rohit Beniston Manickaraj (men's 50m butterfly, men's 100m butterfly, men's 100m freestyle, men's 4x100m freestyle relay, men's 4x100m medley relay)

Rishabh Das (men's 50m backstroke, men's 100m backstroke, men's 4x100m medley relay)

Vedaant Madhavan (men's 200m backstroke, men's 200m freestyle, men's 4x200m freestyle relay)

Akash Mani (men's 50m freestyle, men's 100m freestyle, men's 4x100m freestyle relay, men's 4x100m medley relay)

Srihari Nataraj (men's 50m backstroke)

Aryan Nehra (men's 800m freestyle, men's 1500m freestyle)

Utkarsh Santosh Patil (men's 100m backstroke, men's 200m backstroke)

Sajan Prakash (men's 100m butterfly, men's 200m butterfly)

Heer Gitesh Shah (men's 50m freestyle, men's 4x100m freestyle relay)

Dhakshan Shashikumar (men's 400m freestyle, men's 4x200m freestyle relay)

Aneesh Sunil Kumar Gowda (men's 200m freestyle, men's 400m freestyle, men's 4x100m freestyle relay, men's 4x200m freestyle relay)

Danush Suresh (men's 50m breaststroke, men's 100m breaststroke, men's 4x100m medley relay)

Indian table tennis team at Asian Games 2026

Sathiyan Gnanasekaran (men's doubles, men's team)

Payas Jain (men's team, mixed doubles)

Manush Shah (men's singles, men's doubles, men's team)

Manav Thakkar (men's singles, men's doubles, men's team)

Harmeet Desai (men's doubles, men's team, mixed doubles)

Sreeja Akula (women's singles, women's doubles, women's team)

Diya Chitale (women's doubles, women's team, mixed doubles)

Syndrela Das (women's doubles, women's team)

Yashaswini Ghorpade (women's singles, women's team, mixed doubles)

Sutirtha Mukherjee (women's team)

Indian taekwondo team at Asian Games 2026

Rupa Bayor (women's individual poomsae)

Kashish Malik (women's -57kg)

Jyoti Yadav (women's +67kg)

Indian tennis team at Asian Games 2026

Sumit Nagal (men's singles)

Yuki Bhambri (men's doubles)

Dhakshineswar Suresh (men's doubles)

Anirudh Chandrasekar (men's doubles)

N. Sriram Balaji (men's doubles)

Ankita Raina (women's doubles)

Rutuja Bhosale (women's doubles)

Indian soft tennis team at Asian Games 2026

Yogesh Choudhary (men's team)

Om Yadav (men's team)

Jay Meena (men's singles, men's team)

Aniket Chirag Patel (men's team, mixed doubles)

Aryan Thakur (men's singles, men's team)

Aadhya Tiwari (women's singles, mixed doubles)

Indian teqball team at Asian Games 2026

Mohamed Anas Imran Beg (men's doubles, mixed doubles)

Declan Marshall Gonsalves (men's doubles)

Quimcy Dsouza (women's singles, mixed doubles)

Indian volleyball team at Asian Games 2026

Indian men's volleyball team: Chirag, Amit, Muthusamy Appavu, Jerome Vinith Charles, Muhammad Nihal Chatham Kulangara, John Joseph Eanthungal Joseph, Joel Benjamin Jebaraj, Anand Kottarathil, Om Vasant Lad, Ashwal Rai, Shikhar Singh, Erin Varghese

Indian weightlifting team at Asian Games 2026

Rishikanta Singh Chanambam (men's 60kg)

Mirabai Chanu (women's 49kg)

Gyaneshwari Yadav (women's 53kg)

Seram Nirupama Devi (women's 61kg)

Harjinder Kaur (women's 69kg)

Indian wrestling team at Asian Games 2026

Dipanshi (women's 50kg)

Antim Panghal (women's 53kg)

Manisha Bhanwala (women's 57kg)

Mansi Ahlawat (women's 62kg)

Nisha Dahiya (women's 68kg)

Priya Malik (women's 76kg)

Aman Sehrawat (men's freestyle 57kg)

Sujeet Kalkal (men's freestyle 65kg)

Sagar Jaglan (men's freestyle 74kg)

Deepak Punia (men's freestyle 97kg)

Rajat Ruhal (men's freestyle 125kg)

Sumit Dalal (Greco-Roman 60kg)

Deepak (Greco-Roman 67kg)

Aman (Greco-Roman 77kg)

Sunil Kumar (Greco-Roman 87kg)

Nitesh Kumar (Greco-Roman 97kg)

Indian wushu team at Asian Games 2026

Aryan (men's 56kg)

Vikrant Baliyan (men's 75kg)

Suraj Singh Mayanglambam (men's changquan)

Nyeman Wangsu (women's changquan)

Aparna (women's 52kg)

Divyanshi (women's 60kg)

Langlentombi Devi Hanjabam (women's nanquan & nandao).