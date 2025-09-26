The FAA granted a Supplemental Type Certificate (STC) for Starlink’s satellite internet system to be installed on United’s Boeing 737-800 aircraft.
United Airlines Holdings Inc. (UAL) announced on Friday that it has received the Federal Aviation Administration’s (FAA) certification for Starlink installation on one of its mainline aircraft.
The FAA granted a Supplemental Type Certificate (STC) for Starlink’s satellite internet system to be installed on United’s Boeing 737-800 aircraft. The first commercial flight with Starlink onboard is scheduled for October 15, departing from Newark, New Jersey.
The airline signed an agreement with SpaceX in 2024. United Airlines Holdings' stock inched 0.4% higher in Friday’s premarket.
