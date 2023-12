Kerala: KSRTC announces special services from Bengaluru, Chennai on Christmas-New Year season; Check details

The Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC) announced special services from Bengaluru and Chennai on the occasion of the Christmas - New Year season. The tickets can be booked in advance through the online website www.onlineksrtcswift.com and the mobile app 'Ente ksrtc neo oprs'

Thiruvananthapuram: The Kerala State Road Transport Corporation announced special services from Bengaluru and Chennai on the occasion of the Christmas - New Year season. The KSRTC officials stated that the additional services will start from December 20 to January 3 for the convenience of passengers arriving in Kerala from neighboring states in connection with the 2023–24 Christmas and New Year holidays.

The tickets can be booked in advance through the online website www.onlineksrtcswift.com and the mobile app 'Ente ksrtc neo oprs'. According to KSRTC, more services will be set up according to the rush of passengers.

For more information: KSRTC Thiruvananthapuram, - number: 0471 2323886; Ernakulam - Phone Number - 0484 2372033; Kozhikode - Phone Number - 0495 2723796; Kannur - Phone Number - 0497 2707777.

Additional services from Bengaluru and Chennai to Kerala:

1) 07:46 pm: Bengaluru - Kozhikode ( Via Kutta and Mananthavadi)

2) 8:16 pm: Bengaluru - Kozhikode ( Via Kutta and Mananthavadi)

3) 9:15 pm: Bengaluru - Kozhikode (Via Kutta and Mananthavadi)

4) 9:46 pm: Bengaluru - Kozhikode ( Via Kutta and Mananthavadi)

5) 8:50 pm: Bengaluru - Kozhikode ( Via Kutta and Mananthavadi)

6) 10:50 pm: Bengaluru - Kozhikode ( Via Kutta and Mananthavadi)

7) 10:35 pm: Bengaluru - Kozhikode ( Via Kutta and Mananthavadi)

8) 8:45 pm: Bengaluru- Malappuram (Via Kutta and Mananthavadi) Alternative days

9) 7.15 pm: Bengaluru - Thrissur(S/Dlx.) (via Salem, Coimbatore, Palakkad)

10)9:15 pm: Bengaluru - Thrissur(S/Dlx.) (via Salem, Coimbatore, Palakkad)

11)9:30 pm: Bengaluru - Thrissur(S/Dlx.) (via Salem, Coimbatore, Palakkad)

12)6.45 pm: Bengaluru - Ernakulam(S/Dlx.) (via Salem, Coimbatore, Palakkad)

13)7.30 pm: Bengaluru - Ernakulam(S/Dlx.) (via Salem, Coimbatore, Palakkad)

14) 7.45 pm: Bengaluru - Ernakulam(S/Dlx.) (via Salem, Coimbatore, Palakkad)

15) 8.30 pm: Bengaluru - Ernakulam(S/Dlx.) (via Salem, Coimbatore, Palakkad)

16) 9:20 pm: Bengaluru - Ernakulam(S/ Dlx.) (via Salem, Coimbatore, Palakkad)

17)8:45 pm: Bengaluru - Ernakulam(S/Dlx.) (via Salem, Coimbatore, Palakkad)

18)7.45 pm: Bengaluru - Kottayam (S/Dlx.) (Salem, Coimbatore, via Palakkad)

19) 6.10 pm: Bengaluru - Kottayam (S/Dlx) (via Salem, Coimbatore, Palakkad)

20)7:15 pm: Bengaluru -Kottayam (S/DIX) (via Salem, Coimbatore, Palakkad

21)9.45 pm: Bengaluru - Kannur(S /Dlx.) (By Iritty)

22) 10:30 PM Bengaluru - Kannur(S/Exp)

23) 10.35 PM Bengaluru - Kannur(S/Exp) (By Iritty)

24)10.45 pm: Bengaluru - Kannur(S/ Dlx.) (via Iritty)

25)10.15 pm: Bengaluru - Payyannur(S/Exp.)(via Cherupuzha)

26)7:35 pm: Bengaluru - Thiruvananthapuram (S/Dlx.) (via Nagercoil)

27)6.00 pm: Bengaluru - Thiruvananthapuram (S/ Dlx.)(Via Nagercoil)

28) 6:30 pm: Chennai-Thiruvananthapuram (S/Dlx) (Via Nagercoil)

29)5:30 pm:Chennai-Thiruvananthapuram ( (S/Dlx) (Via Salem, Coimbatore, Palakkad)



Services from Kerala to Bengaluru and Chennai:

1) 9.15 pm: Kozhikode - Bengaluru (S/Dlx.) (via Mananthavadi, Kutta)

2) 7.15 PM: Kozhikode - Bengaluru (S/Dlx.)(Via Mananthavadi, Kutta)

3)10.30 pm: Kozhikode - Bengaluru (S/Dlx.) (Via Mananthavadi, Kutta)

4) 9:30 pm: Kozhikode - Bengaluru (S/Exp.)(Via Mananthavadi, Kutta)

5)8:45 pm: Kozhikode - Bengaluru (S/ExP) (Via Mananthavadi, Kutta) via)

6)10.50 pm: Kozhikode - Bengaluru (S/Exp)(via Mananthavadi, Kutta)

7)11.45 pm Kozhikode - Bengaluru (S/Dlx.)(via Mananthavadi, Kutta)

8)8.00 pm: Malappuram - Bengaluru (S/Dlx) (via Mananthavadi, via Kutta)

9) 9:15 pm: Thrissur - Bengaluru (S/Dlx) (via Palakkad, Coimbatore, Salem)

10) 7.45 pm: Thrissur - Bengaluru (S/Dlx) (via Palakkad, Coimbatore, Salem)

11) 9:30 pm: Thrissur - Bengaluru (S/Dlx) (Via Palakkad, Coimbatore, Salem)

12) 6.35 pm: Ernakulam -Bengaluru (S/Dlx.)(Via Palakkad, Coimbatore, Salem)

13) 7.05 pm: Ernakulam - Bengaluru(S/Dlx.)(Via Palakkad, Coimbatore, Salem) Coimbatore, via Salem)

14)7.15 pm: Ernakulam - Bengaluru(S/Dlx.)(via Palakkad, Coimbatore, Salem)

15)7.30 pm: Ernakulam - Bengaluru(S/Dlx.)(via Palakkad, Coimbatore, Salem)

16)6:45 pm: Ernakulam - Bengaluru (S/Dlx.)(Via Palakkad, Coimbatore, Salem)

17)7:45 pm: Ernakulam - Bengaluru(S/Dlx.)(Via Palakkad, Coimbatore, Salem)

18)6.10 pm: Kottayam - Bengaluru (S/Dlx.) (Via Palakkad, Coimbatore, Salem)

19)7.10 pm: Kottayam - Bengaluru (S/Dlx.) (Via Palakkad, Coimbatore, Salem)

20)10:10 pm: Kannur - Bengaluru(S /Exp) (via Iritty)

21)10.30 pm: Kannur - Bengaluru(S/Dlx) (via Iritty)

22) 9:50 pm: Kannur - Bengaluru(S/Exp) (via Iritty)

23) 10:30 pm: Payyannur - Bengaluru (S/ Exp)(via Cherupuzha)

24)6.05 pm:Thiruvananthapuram-Bengaluru (S/Dlx.) (via Nagercoil, Madurai)

25)8.00 pm: Thiruvananthapuram-Bengaluru (S/Dlx.) (via Nagercoil, Madurai)

26)7:30pm:Eranakulam-Chennai( S/Dlx.) via Palakkad, Coimbatore, Salem)

27)6:30 pm: Thiruvananthapuram-Chennai (S/Dlx.)(via Nagercoil, Madurai)