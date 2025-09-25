Gold Price DROPS today on September 25: Check 22k, 24k gold rates in your city
Gold prices dropped slightly on Thursday. After continuous price hike for few days, gold prices are fiery during Debipaksha. How much is gold selling? Find out the prices for 22-24 carat gold in major cities across the country, including Kolkata
- FB
- TW
- Linkdin
- GNFollow Us
Gold Price
Gold prices fell slightly on Thursday. Today's gold price in Kolkata: 18 Carat - 1 gram is ₹8583 (down ₹70), 10 grams is ₹85830 (down ₹700), 100 grams is ₹858300 (down ₹7000).
22 Carat: 1g is ₹10,490 (down ₹85), 10g is ₹104,900 (down ₹850). 24 Carat: 1g is ₹11,444 (down ₹93), 10g is ₹114,440 (down ₹930). Prices are compared to yesterday.
Hyderabad: 22K/10g is ₹104,900 (down ₹850); 24K/10g is ₹114,440 (down ₹930). Jaipur: 22K/10g is ₹105,050 (down ₹850); 24K/10g is ₹114,590 (down ₹930).
Mumbai: 22K/10g is ₹104,900 (down ₹850); 24K/10g is ₹114,440 (down ₹930). Delhi: 22K/10g is ₹105,050 (down ₹850); 24K/10g is ₹114,590 (down ₹930).
Chennai: 22K/10g is ₹104,900 (down ₹850); 24K/10g is ₹114,440 (down ₹930). Patna: 22K/10g is ₹104,950 (down ₹850); 24K/10g is ₹114,490 (down ₹930).