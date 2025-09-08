Gold price FALLS slightly on Monday, September 8: Check 22k, 24k gold rates
Gold prices saw a slight dip at the start of the week. After several days of continuous price hikes, gold remains precious. Find out today's gold rates for 22-24 carats in major cities including Kolkata
Kolkata Gold Rates Today
18 Carat – ₹8,129 per gram (₹8 decrease), ₹81,290 per 10 grams (₹80 decrease), ₹812,900 per 100 grams (₹800 decrease).
22 Carat – ₹9,935 per gram (₹10 decrease), ₹99,350 per 10 grams (₹100 decrease), ₹993,500 per 100 grams (₹1,000 decrease).
24 Carat – ₹10,838 per gram (₹11 decrease), ₹108,380 per 10 grams (₹110 decrease), ₹1,083,800 per 100 grams (₹1,100 decrease).
Delhi Gold Rates Today:
22 Carat – ₹99,500 per 10 grams (₹100 decrease).
24 Carat – ₹108,530 per 10 grams (₹900 decrease).
Jaipur Gold Rates Today:
22 Carat – ₹99,500 per 10 grams (₹100 decrease).
24 Carat – ₹108,530 per 10 grams (₹900 decrease).
Chennai Gold Rates Today:
22 Carat – ₹99,450 per 10 grams (₹800 decrease).
24 Carat – ₹108,4960 per 10 grams (₹870 decrease).
Patna Gold Rates Today:
22 Carat – ₹99,400 per 10 grams (₹100 decrease).
24 Carat – ₹108,410 per 10 grams (₹110 decrease).