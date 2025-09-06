Gold Price RISES on September 6th: Check 22k, 24k gold rates in your city
Gold prices rise again this weekend. Due to continuous price increases over the past few days, gold has become very expensive. Find out today's gold prices for 22-24 carat gold in major Indian cities, including Kolkata
22 Carat – ₹9,945 per gram (₹80 increase), ₹99,450 per 10 grams (₹800 increase), ₹994,500 per 100 grams (₹8,000 increase).
18 Carat – ₹8,137 per gram (₹65 increase), ₹81,370 per 10 grams (₹650 increase), ₹813,700 per 100 grams (₹6,500 increase).
24 Carat – ₹108,496 per gram (₹87 increase), ₹1,084,960 per 10 grams (₹870 increase), ₹10,849,600 per 100 grams (₹8,700 increase).
Mumbai gold rates today:
22 Carat – ₹99,450 per 10 grams (₹800 increase).
24 Carat – ₹1,084,960 per 10 grams (₹870 increase).
Delhi gold rates today:
22 Carat – ₹99,600 per 10 grams (₹800 increase).
24 Carat – ₹1,086,20 per 10 grams (₹850 increase).
Jaipur gold rates today:
22 Carat – ₹99,600 per 10 grams (₹800 increase).
24 Carat – ₹1,086,20 per 10 grams (₹850 increase).
Chennai gold rates today:
22 Carat – ₹99,450 per 10 grams (₹800 increase).
24 Carat – ₹1,084,960 per 10 grams (₹870 increase).