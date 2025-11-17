- Home
Gold Becomes Costlier? Here are 24 karat and 22 karat rates in Kolkata, Delhi, Bengaluru and other cities
Gold Rate: The fall in gold prices over the last few weeks has now stopped. According to IBJA, the gold price was ₹1,20,100 per 10 grams on November 8, reaching ₹1,24,794 by November 17. That's a jump of ₹4,694 in a week.
Today's gold price in New Delhi
22 Carat Gold Price - ₹1,14,800 per 10 grams
24 Carat Gold Price - ₹1,25,230 per 10 grams
Today's gold price in Mumbai
22 Carat Gold Price - ₹1,14,650 per 10 grams
24 Carat Gold Price - ₹1,25,080 per 10 grams
Today's gold price in Kolkata
22 Carat Gold Price - ₹1,14,650 per 10 grams
24 Carat Gold Price - ₹1,25,080 per 10 grams
Today's gold price in Bengaluru
22 Carat Gold Price - ₹1,14,650 per 10 grams
24 Carat Gold Price - ₹1,25,080 per 10 grams
Today's gold price in Ahmedabad
22 Carat Gold Price - ₹1,14,700 per 10 grams
24 Carat Gold Price - ₹1,25,130 per 10 grams
Today's gold price in Jaipur
22 Carat Gold Price - ₹1,14,800 per 10 grams
24 Carat Gold Price - ₹1,25,230 per 10 grams
Today's gold price in Lucknow
22 Carat Gold Price - ₹1,14,800 per 10 grams
24 Carat Gold Price - ₹1,25,230 per 10 grams
Today's gold price in Patna
22 Carat Gold Price - ₹1,14,700 per 10 grams
24 Carat Gold Price - ₹1,25,130 per 10 grams
Today's gold price in Bhopal
22 Carat Gold Price - ₹1,14,700 per 10 grams
24 Carat Gold Price - ₹1,25,130 per 10 grams
Today's gold price in Chandigarh
22 Carat Gold Price - ₹1,14,800 per 10 grams
24 Carat Gold Price - ₹1,25,230 per 10 grams
