Gold price RISES on August 23: Check 22k, 24k rates in your city
Gold prices jumped this weekend after several days of decline. Find out today's 22-24 carat gold rates in major Indian cities, including Kolkata
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
Weekend gold prices surged after consecutive days of decline. Check out today's 22-24 carat gold rates in major Indian cities, including Kolkata.
Kolkata Gold Prices Today:
24 Carat – ₹10162 per gram (₹109 increase), ₹101620 per 10 grams (₹1090 increase), ₹1016200 per 100 grams (₹10900 increase)
18 Carat – ₹7621 per gram (₹81.40 increase), ₹76210 per 10 grams (₹8140 increase), ₹762100 per 100 grams (₹81400 increase)
22 Carat – ₹9315 per gram (₹100 increase), ₹93150 per 10 grams (₹1000 increase), ₹931500 per 100 grams (₹10000 increase)
Mumbai Gold Prices Today:
22 Carat – ₹93150 per 10 grams (₹1000 increase)
24 Carat – ₹101620 per 10 grams (₹1090 increase)
Delhi Gold Prices Today:
22 Carat – ₹93300 per 10 grams (₹1000 increase)
24 Carat – ₹101770 per 10 grams (₹1090 increase)
Hyderabad Gold Prices Today:
22 Carat – ₹93150 per 10 grams (₹1000 increase)
24 Carat – ₹101620 per 10 grams (₹1090 increase)
Jaipur Gold Prices Today:
22 Carat – ₹93300 per 10 grams (₹1000 increase)
24 Carat – ₹101770 per 10 grams (₹1090 increase)
Chennai Gold Prices Today:
22 Carat – ₹93150 per 10 grams (₹1000 increase)
24 Carat – ₹101620 per 10 grams (₹1090 increase)
Patna Gold Prices Today:
22 Carat – ₹93200 per 10 grams (₹1000 increase)
24 Carat – ₹101670 per 10 grams (₹1090 increase)