Gold price FALLS on September 4th: Check 22k, 24k gold rates in your city
After a continuous rise, gold prices saw a slight dip this Thursday. The recent surge had made gold quite pricey. Check out today's 22-24 carat gold rates in major Indian cities, including Kolkata.
Kolkata Gold Rates Today:
24 Carat – 1 gram: ₹10686 (₹11 less than yesterday), 10 grams: ₹106860 (₹110 less than yesterday), 100 grams: ₹1068600 (₹1100 less than yesterday).
18 Carat – 1 gram: ₹8014 (₹9 less than yesterday), 10 grams: ₹80140 (₹90 less than yesterday), 100 grams: ₹801400 (₹900 less than yesterday).
22 Carat – 1 gram: ₹9795 (₹10 less than yesterday), 10 grams: ₹97950 (₹100 less than yesterday), 100 grams: ₹979500 (₹1000 less than yesterday).
Mumbai Gold Rates Today:
22 Carat – 10 grams: ₹97950 (₹100 less than yesterday).
24 Carat – 10 grams: ₹106860 (₹110 less than yesterday).
Delhi Gold Rates Today:
22 Carat – 10 grams: ₹94100 (₹100 less than yesterday).
24 Carat – 10 grams: ₹107010 (₹110 less than yesterday).
Hyderabad Gold Rates Today:
22 Carat – 10 grams: ₹97950 (₹100 less than yesterday).
24 Carat – 10 grams: ₹106860 (₹110 less than yesterday).
Patna Gold Rates Today:
22 Carat – 10 grams: ₹98000 (₹100 less than yesterday).
24 Carat – 10 grams: ₹106910 (₹110 less than yesterday).
Jaipur Gold Rates Today:
22 Carat – 10 grams: ₹94100 (₹100 less than yesterday).
24 Carat – 10 grams: ₹107010 (₹110 less than yesterday).
Chennai Gold Rates Today:
22 Carat – 10 grams: ₹97950 (₹100 less than yesterday).
24 Carat – 10 grams: ₹106860 (₹110 less than yesterday).