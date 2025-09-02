Gold Price RISES again on September 1: Check 22k, 24k rates in your city
Gold prices continue to rise in various cities, including Kolkata. Find out today's prices for 18, 22, and 24 carat gold
Gold prices are continuously rising. Due to the consistent price hike for the past few days, gold has become a precious metal. Find out today's gold prices in major cities, including Kolkata, for 22-24 carat gold.
Kolkata Gold Prices Today
18 Carat – 1 gram: ₹7957 (up ₹16 from yesterday), 10 grams: ₹79570 (up ₹160), 100 grams: ₹795700 (up ₹1600).
22 Carat – 1 gram: ₹9725 (up ₹20 from yesterday), 10 grams: ₹97250 (up ₹200), 100 grams: ₹972500 (up ₹2000).
24 Carat – 1 gram: ₹10609 (up ₹21 from yesterday), 10 grams: ₹106090 (up ₹210), 100 grams: ₹1060900 (up ₹2100).
Chennai Gold Prices Today
22 Carat – 10 grams: ₹97250 (up ₹200 from yesterday).
24 Carat – 10 grams: ₹106090 (up ₹210).
Patna Gold Prices Today
22 Carat – 10 grams: ₹97300 (up ₹200).
24 Carat – 10 grams: ₹106140 (up ₹210).
Mumbai Gold Prices Today
22 Carat – 10 grams: ₹97250 (up ₹200 from yesterday).
24 Carat – 10 grams: ₹106090 (up ₹210).
Delhi Gold Prices Today
22 Carat – 10 grams: ₹97400 (up ₹200).
24 Carat – 10 grams: ₹106240 (up ₹210).
Jaipur Gold Prices Today
22 Carat – 10 grams: ₹97400 (up ₹200 from yesterday).
24 Carat – 10 grams: ₹106240 (up ₹210).
Hyderabad Gold Prices Today
22 Carat – 10 grams: ₹97250 (up ₹200).
24 Carat – 10 grams: ₹106090 (up ₹210).