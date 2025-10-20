Gold Price DROPS On Diwali: Check 22k, 24k Gold Rates In Your City
Gold Price Drops: October 20, gold prices dropped. Bringing some relief to the middle class, gold prices fell for the second day in a row. How much is the yellow metal selling for today? Find out the prices of 22-24 carat gold in major cities
Image Credit : ANI
Today's gold price on Diwali
Gold prices fell again on Diwali, Oct 20, offering relief. Here are today's gold prices in Kolkata: 18 Carat - 1g at ₹9802 (down ₹12), 10g at ₹98020 (down ₹120).
Image Credit : pinterest
Today's gold price in Kolkata
22 Carat: 1g is ₹11980 (down ₹15), 10g is ₹119800 (down ₹150). 24 Carat: 1g is ₹13069 (down ₹17), 10g is ₹130690 (down ₹170).
Image Credit : Asianet News
Today's gold price on Diwali
Hyderabad: 10g of 22K gold is ₹119800 (down ₹150), 24K is ₹130690 (down ₹170). Patna: 10g of 22K gold is ₹119850 (down ₹150), 24K is ₹130740 (down ₹170).
Image Credit : Asianet News
Today's gold price on Diwali
Mumbai: 10g of 22K gold is ₹119800 (down ₹150), 24K is ₹130690 (down ₹170). Delhi: 10g of 22K gold is ₹119950 (down ₹150), 24K is ₹130840 (down ₹170).
Image Credit : Asianet News
Today's gold price on Diwali
Jaipur: 10g of 22K gold is ₹119950 (down ₹150), 24K is ₹130840 (down ₹170). Chennai: 10g of 22K gold is ₹119800 (down ₹150), 24K is ₹130690 (down ₹170).
