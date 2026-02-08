The AIFF has released the fixtures for the ISL 2025-26 season, starting February 14, 2026. The opening clash is between Mohun Bagan SG and Kerala Blasters. Fourteen teams will play 13 matches each in a single-leg round-robin format.

The All India Football Federation (AIFF) has announced the fixtures for the Indian Super League (ISL) 2025-26 season. The season will commence on February 14, 2026, with two matches scheduled on the opening day, as per an AIFF release.

Add Asianet Newsable as a Preferred SourcegooglePreferred

The opening fixture will see Mohun Bagan Super Giant face Kerala Blasters FC at the Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, Kolkata, with kick-off at 17:00 IST. The second match of the opening day will be played between FC Goa and Inter Kashi at the Pandit Jawaharlal Nehru Stadium, Fatorda, with kick-off at 19:30 IST.

The fixtures have been finalised following consultations with participating clubs and relevant stakeholders. The 14 participating teams will compete in a single-leg round-robin format, with each team playing 13 matches. The table toppers at the end of the league will be crowned the ISL 2025-26 champions.

All 91 matches will be streamed live on FanCode.

ISL 2025-26 season fixtures

1. 14/02/2026 - Mohun Bagan SG vs Kerala Blasters FC - Kolkata 2. 14/02/2026 - FC Goa vs Inter Kashi FC - Goa 3. 15/02/2026 - Jamshedpur FC vs Mohammedan SC - Jamshedpur 4. 15/02/2026 - Bengaluru FC vs Sporting Club Delhi - Bengaluru 5. 16/02/2026 - Odisha FC vs Punjab FC - TBC 6. 16/02/2026 - East Bengal FC vs North East United FC - Kolkata 7. 19/02/2026 - Mumbai City FC vs Chennaiyin FC - TBC 8. 20/02/2026 - Mohammedan SC vs FC Goa - Kolkata 9. 21/02/2026 - East Bengal FC vs Sporting Club Delhi - Kolkata 10. 21/02/2026 - Jamshedpur FC vs Punjab FC - Jamshedpur 11. 22/02/2026 - Bengaluru FC vs North East United FC - Bengaluru 12. 22/02/2026 - Kerala Blasters FC vs Mumbai City FC - Kochi 13. 23/02/2026 - Mohun Bagan SG vs Chennaiyin FC - Kolkata 14. 24/02/2026 - Odisha FC vs Inter Kashi FC - TBC 15. 26/02/2026 - FC Goa vs Sporting Club Delhi - Goa 16. 27/02/2026 - East Bengal FC vs Jamshedpur FC - Kolkata 17. 27/02/2026 - Bengaluru FC vs Punjab FC - Bengaluru 18. 28/02/2026 - Kerala Blasters FC vs Inter Kashi FC - Kochi 19. 28/02/2026 - Mohun Bagan SG vs Mohammedan SC - Kolkata 20. 01/03/2026 - Odisha FC vs Chennaiyin FC - TBC 21. 01/03/2026 - Mumbai City FC vs North East United FC - TBC 22. 05/03/2026 - East Bengal FC vs FC Goa - Kolkata 23. 06/03/2026 - Jamshedpur FC vs Inter Kashi FC - Jamshedpur 24. 06/03/2026 - Odisha FC vs Mohun Bagan SG - TBC 25. 07/03/2026 - Mohammedan SC vs Bengaluru FC - Kolkata 26. 07/03/2026 - Kerala Blasters FC vs Chennaiyin FC - Kochi 27. 08/03/2026 - Mumbai City FC vs Sporting Club Delhi - TBC 28. 09/03/2026 - Punjab FC vs North East United FC - Delhi 29. 21/04/2026 - Chennaiyin FC vs Mohammedan SC - Chennai 30. 13/03/2026 - Sporting Club Delhi vs Odisha FC - Delhi 31. 14/03/2026 - East Bengal FC vs Kerala Blasters FC - Kolkata 32. 14/03/2026 - Bengaluru FC vs Mohun Bagan SG - Bengaluru 33. 15/03/2026 - North East United FC vs Jamshedpur FC - Guwahati 34. 15/03/2026 - Inter Kashi FC vs Mumbai City FC - TBC 35. 16/03/2026 - Punjab FC vs FC Goa - Delhi 36. 19/03/2026 - Sporting Club Delhi vs Jamshedpur FC - Delhi 37. 20/03/2026 - North East United FC vs Odisha FC - Guwahati 38. 20/03/2026 - Mohun Bagan SG vs Mumbai City FC - Kolkata 39. 21/03/2026 - East Bengal FC vs Mohammedan SC - Kolkata 40. 21/03/2026 - Kerala Blasters FC vs Punjab FC - Kochi 41. 22/03/2026 - Chennaiyin FC vs FC Goa - Chennai 42. 22/03/2026 - Inter Kashi FC vs Bengaluru FC - TBC 43. 03/04/2026 - Punjab FC vs Mohammedan SC - Delhi 44. 04/04/2026 - Jamshedpur FC vs Mohun Bagan SG - Jamshedpur 45. 04/04/2026 - FC Goa vs Bengaluru FC - Goa 46. 05/04/2026 - Sporting Club Delhi vs Kerala Blasters FC - Delhi 47. 05/04/2026 - Mumbai City FC vs Odisha FC - TBC 48. 07/04/2026 - Chennaiyin FC vs Inter Kashi FC - Chennai 49. 15/04/2026 - Kerala Blasters FC vs North East United FC - Kochi 50. 09/04/2026 - Jamshedpur FC vs Mumbai City FC - Jamshedpur 51. 10/04/2026 - North East United FC vs Sporting Club Delhi - Guwahati 52. 10/04/2026 - FC Goa vs Odisha FC - Goa 53. 11/04/2026 - Chennaiyin FC vs East Bengal FC - Chennai 54. 11/04/2026 - Bengaluru FC vs Kerala Blasters FC - Bengaluru 55. 12/04/2026 - Inter Kashi FC vs Mohammedan SC - TBC 56. 12/04/2026 - Mohun Bagan SG vs Punjab FC - Kolkata 57. 16/04/2026 - East Bengal FC vs Bengaluru FC - Kolkata 58. 17/04/2026 - Chennaiyin FC vs Sporting Club Delhi - Chennai 59. 17/04/2026 - Odisha FC vs Mohammedan SC - TBC 60. 18/04/2026 - Kerala Blasters FC vs Jamshedpur FC - Kochi 61. 18/04/2026 - FC Goa vs Mumbai City FC - Goa 62. 19/04/2026 - North East United FC vs Mohun Bagan SG - Guwahati 63. 20/04/2026 - Punjab FC vs Inter Kashi FC - Delhi 64. 23/04/2026 - Kerala Blasters FC vs Odisha FC - Kochi 65. 24/04/2026 - North East United FC vs FC Goa - Guwahati 66. 24/04/2026 - East Bengal FC vs Punjab FC - Kolkata 67. 25/04/2026 - Bengaluru FC vs Mumbai City FC - Bengaluru 68. 25/04/2026 - Jamshedpur FC vs Chennaiyin FC - Jamshedpur 69. 26/04/2026 - Sporting Club Delhi vs Mohammedan SC - Delhi 70. 26/04/2026 - Mohun Bagan SG vs Inter Kashi FC - Kolkata 71. 01/05/2026 - Jamshedpur FC vs FC Goa - Jamshedpur 72. 02/05/2026 - Inter Kashi FC vs North East United FC - TBC 73. 02/05/2026 - Sporting Club Delhi vs Punjab FC - Delhi 74. 03/05/2026 - Mohammedan SC vs Mumbai City FC - Kolkata 75. 28/04/2026 - East Bengal FC vs Odisha FC - Kolkata 76. 03/05/2026 - Mohun Bagan SG vs East Bengal FC - Kolkata 77. 04/05/2026 - Odisha FC vs Bengaluru FC - TBC 78. 06/05/2026 - Punjab FC vs Chennaiyin FC - Delhi 79. 08/05/2026 - Mumbai City FC vs East Bengal FC - TBC 80. 09/05/2026 - FC Goa vs Mohun Bagan SG - Goa 81. 09/05/2026 - Jamshedpur FC vs Bengaluru FC - Jamshedpur 82. 10/05/2026 - Kerala Blasters FC vs Mohammedan SC - Kochi 83. 10/05/2026 - North East United FC vs Chennaiyin FC - Guwahati 84. 11/05/2026 - Sporting Club Delhi vs Inter Kashi FC - Delhi.

(Except for the headline, this story has not been edited by Asianet Newsable English staff and is published from a syndicated feed.)