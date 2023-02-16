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    Indian Railways cancels over 450 trains today: Check full list of rescheduled trains on February 16, 2023

    Some of the trains cancelled by Indian Railways are: 12034 NDLS -CNB SHATABDI NEW DELHI (NDLS) - KANPUR CENTRAL (CNB), 12367 BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP BHAGALPUR (BGP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT), 12572 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)

    Indian Railways cancels over 450 trains today: Check full list of rescheduled trains on February 16, 2023 AJR
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    Team Newsable
    First Published Feb 16, 2023, 10:15 AM IST

    The Indian Railways has cancelled more than 450 trains that were scheduled to run on February 16, 2023. It is reportedly said that the Railways rescheduled 10 trains and diverted 55. The IRCTC will be returning back the ticket fare to the passengers who were scheduled to travel on the now-cancelled trains.

    The Indian Railways cancelled, diverted and rescheduled the trains due to bad weather, maintenance work and other issues.

    Also read: Nikki Yadav murder case: Official says, 'Sahil Gehlot took a wedding break during crime'; check details

    Some of the trains cancelled by Indian Railways are: 12034 NDLS -CNB SHATABDI NEW DELHI (NDLS) - KANPUR CENTRAL (CNB), 12367 BGP ANVT VIKRAM SHILA EXP BHAGALPUR (BGP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT), 12572 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP), 14006 LICHCHIVI EXPRESS ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI) and 15621 KYQ-ANVT EXPRESS KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT).

    Full list of rescheduled trains:

    PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - AYODHYA CANTT (AYC)PSPC16-Feb 06:3016-Feb 07:3001:0004998 FZR-LDH MEXP
    FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)PSPC16-Feb 13:5016-Feb 15:0001:1005550 SPJ-SHC PASSENGER SPL
    SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC)PSPC16-Feb 04:0016-Feb 05:3001:3009092 HSR-MMCT TOD SPL
    HISAR (HSR) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)TOD16-Feb 00:1516-Feb 02:1502:0011109 VGLB - LJN INTERCITY
    VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOW (LJN)MEX16-Feb 06:1016-Feb 08:1002:0012222 HWH-PUNE DURANTO EXP
    HOWRAH JN (HWH) - PUNE JN (PUNE)DRNT16-Feb 05:4516-Feb 07:1501:3012755 COA-BVC EXP
    KAKINADA PORT (COA) - BHAVNAGAR TERMINUS (BVC)SUF16-Feb 05:3016-Feb 12:1006:4017646 RAL-SC PASS
    REPALLE (RAL) - SECUNDERABAD JN (SC)MEX16-Feb 07:1016-Feb 07:5500:4518478 YNRK-PURI EXPRESS
    YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PURI (PURI)MEX16-Feb 05:3516-Feb 06:3501:0020833 VSKP-SC VANDE BHARAT EXP
    VISAKHAPATNAM (VSKP) - SECUNDERABAD JN (SC)T1816-Feb 05:4516-Feb 08:4503:00

    Also read: Tripura elections 2023: Full list of key constituencies to watch out for in triangular fight

    See full list of diverted trains

    PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - AYODHYA CANTT (AYC)PSPC16-Feb 06:3016-Feb 07:3001:0004998 FZR-LDH MEXP
    FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)PSPC16-Feb 13:5016-Feb 15:0001:1005550 SPJ-SHC PASSENGER SPL
    SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC)PSPC16-Feb 04:0016-Feb 05:3001:3009092 HSR-MMCT TOD SPL
    HISAR (HSR) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)TOD16-Feb 00:1516-Feb 02:1502:0011109 VGLB - LJN INTERCITY
    VIRANGANA LAKSHMIBAI RAILWAY STATION (VGLB) - LUCKNOW (LJN)MEX16-Feb 06:1016-Feb 08:1002:0012222 HWH-PUNE DURANTO EXP
    HOWRAH JN (HWH) - PUNE JN (PUNE)DRNT16-Feb 05:4516-Feb 07:1501:3012755 COA-BVC EXP
    KAKINADA PORT (COA) - BHAVNAGAR TERMINUS (BVC)SUF16-Feb 05:3016-Feb 12:1006:4017646 RAL-SC PASS
    REPALLE (RAL) - SECUNDERABAD JN (SC)MEX16-Feb 07:1016-Feb 07:5500:4518478 YNRK-PURI EXPRESS
    YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PURI (PURI)MEX16-Feb 05:3516-Feb 06:3501:0020833 VSKP-SC VANDE BHARAT EXP
    VISAKHAPATNAM (VSKP) - SECUNDERABAD JN (SC)T1816-Feb 05:4516-Feb 08:4503:00

    Last Updated Feb 16, 2023, 10:15 AM IST
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