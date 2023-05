Karnataka Election Results 2023: Check out the full list of winners

Karnataka Election Results 2023: Here is a full list of winners from all 224 constituencies in the southern state.

Congress is all set to make a comeback in Karnataka after it won election on its own after 10 years. Several Congress workers gathered in front of the party offices across the country as the trends and results made it apparent that the BJP has lost 224-member assembly polls in the southern state.

According to the latest trends on the Election Commission website, the Congress was winning or leading in 136 of the 224 assembly seats in the state, comfortably exceeding the magic number of 113, and the BJP in 64, a substantial decrease from its tally of 104 in 2018.

Check out full list of winners and losers:

Nippani: Jolle Shashikala Annasaheb | BJP Chikkodi-Sadalga: Ganesh Prakash Hukkeri | Congress Athani: Laxman Sangappa Savadi | Congress Kagwad: Bharamgouda Alagouda Kage | Congress Kudachi (SC): Mahendra Kallappa Tammannavar | Congress Raibag (SC): Aihole Duryodhan Mahalingappa | BJP Hukkeri: Katti Nikhil Umesh | BJP Arabhavi : Balachandra Laxmanrao Jarkiholi | BJP Gokak: Jarkiholi Ramesh Laxmanrao | BJP Yemkanmardi (ST): Satish Laxmanarao Jarkiholi | Congress Belgaum Uttar: Asif Sait | Congress Belgaum Dakshin: Abhay Patil | BJP Belgaum Rural: Laxmi R. Hebbalkar | Congress Khanapur: Vithal Somanna Halagekar | BJP Kittur: Babasaheb Patil | Congress Bailhongal: Koujalagi Shivanand | Congress Saundatti Yellamma: Vishwas Vasant Vaidya | Congress Ramdurg : Ashok Pattan (Congress) Mudhol (SC): Timmapur Ramappa | Congress Terdal : Siddu Savadi | BJP Jamkhandi: Jagadessh Gudagunti | BJP Bilgi : J T Patil (Congress) Badami: BB Chimmanakatti | Congress Bagalkot: Meti Hullappa Yamanappa | Congress Hungund : Kashappanavara Vijayanand Shivashankrappa | Congress Muddebihal : Appaji Aliyas Channabasavaraj S/O Shankarao Nadagouda | Congress Devar Hippargi : Bhimanagouda (Rajugouda) Basanagouda Patil | Janata Dal (Secular) Basavana Bagevadi: Shivanand Patil | Congress Babaleshwar: MB Patil (Congress) Bijapur City: Basanagouda R Patil (Yatnal) (BJP) Nagathan (SC): Katakdhonda Vitthal Dhondiba | Congress Indi: Yashvantraygoud Patil | Congress Sindagi : Ashok Managuli | Congress Afzalpur: MY Patil | Congress Jevargi : Ajay Singh | Congress Shorapur (ST); Raja Naik | Congress Shahapur : Sharanabasappa | Congress Yadgir : Channa Reddy Patil | Congress Gurmitkal: Sharana Gowda Kandakur | Janata Dal (Secular) Chittapur (SC): Priyank Kharge | Congress Sedam : Sharan Prakash Patil | Congress Chincholi (SC): Avinash Umesh Jadhav | BJP Gulbarga Rural (SC): Basawaraj Mattimudu | BJP Gulbarga Dakshin: Allamprabhu Patil |Congress Gulbarga Uttar: Kaneez Fatima – Congress Aland : Bhojaraj | Congress Basavakalyan: Sharanu Salagar | BJP Humnabad: Siddu Patil | BJP Bidar South: Rahim Khan | Congress Bidar: Rahim Khan | Congress Bhalki: Eshwar Khandre | Congress Aurad (SC): Prabhu B Chavan | BJP Raichur Rural (ST): Basanagouda Daddal – Congress Raichur: Shivaraj Patil – BJP Manvi (ST): G Hampayya Nayak | Congress Devadurga (ST) : Karemma | Janata Dal (Secular) Lingsugur (SC); Manappa D Vajjal | BJP Sindhanur : Hampanagouda Badarli |Congress Maski (ST): Basanagouda Turvihal | Congress Kushtagi : Doddanagouda Hanamagouda Patil | BJP Kanakagiri (SC): Tangadagi Shivaraj Sangappa | Congress Gangawati ; G Janardhan Reddy | Kalyana Rajya Pragathi Paksha Yelburga: Basavaraj RayaReddi | Congress Koppal : K Raghavendra Hitnal | Congress Shirahatti (SC): Chandru Lamani | BJP Gadag: H.K. Patil | Congress Ron : Gurupadagouda Sanganagouda Patil | Congress Nargund : C. C. PATIl – BJP Navalgund : Ningaraddi Konaraddi | Congress Kundgol: MR Patil | BJP Dharwad: Vinay Kulkarni | Congress Hubli-Dharwad East (SC): Abbayya Prasad | Congress Hubli-Dharwad Central: Mahesh Tenginakai | BJP Hubli-Dharwad West: Arvind Bellad | BJP Kalghatgi: Santosh S Lad | Congress Haliyal : Deshpande Raghunath | Congress Karwar : Satish Krishna Sail | Congress Kumta : Dinakar Keshav Shetty| BJP Bhatkal: Mankal Vaidya | Congress Sirsi : Bhimanna Naik | Congress Yellapur : Arabail Shivaram | BJP Hangal : Mane Srinivas | Congress Shiggaon: Basavaraj Bommai | BJP Haveri (SC): Rudrappa Lamani | Congress Byadgi: Basavaraj Neelappa Shivannanavar | Congress Hirekerur : Ujaneshwar Basavannappa Banakar | Congress Ranebennur: Prakash Koliwad | Congress Hadagalli (SC): Krishana Nayaka | BJP Hagaribommanahalli (SC) : Nemarajanaik K | Janata Dal (Secular) Vijayanagara : H.R. Gaviyappa | Congress Kampli (ST): JN Ganesh | Congress Siruguppa (ST): B. M. Nagaraja | Congress Bellary Rural (ST): B Nagendra | Congress Bellary City: Nara Bharath Reddy | Congress Sandur (ST): E. Tukaram | Congress Kudligi (ST): Srinivas NT | Congress Molakalmuru (ST): NY Gopalakrishna | Congress Challakere (ST): T Raghumurthy | Congress Chitradurga: KC Veerendra Puppy | Congress Hiriyur : D.Sudhakar | Congress Hosadurga : B. G. Govindappa | Congress Holalkere (SC): M Chandrappa | BJP Jagalur (ST): B.Devendrappa | Congress Harapanahalli : G Karunakara Reddy – BJP Harihar : Srinivasa NH | Congress Davanagere North: Davanagere South: S.S.MALLIKARJUN – Congress Mayakonda (SC): K. S. Basavanthappa | Congress Channagiri: Basavaraj Shivaganga | Congress Honnali : Shanthana Gowda | Congress Shimoga Rural (SC): Sharda Puryanaik | JDS Bhadravati: BK Sanagameshwara | Congress Shimoga : Channabasappa | BJP Tirthahalli : Araga Jnanendra | BJP Shikaripura : Vijayendra Yediyurappa | BJP Sorab : Madhi Bangarappa | Congress Sagar: Gopala Krishan Beluru | Congress Byndoor : Gururaj Gantihole | BJP Kundapura : Kiran Kumar | BJP Udupi : Yashpal Suvarna | BJP Kapu : Gurme Shetty | BJP Karkala : Sunil Kumar | BJP Sringeri : TD Rajegowda – Congress Mudigere (SC): Nayana Motamma | BJP Chikmagalur: H. D. Thammaiah | Congress Tarikere : G.H. SRINIVASA – Congress Kadur : Anand KS (Congress) Chiknayakanhalli : J C MADHU SWAMY – BJP Tiptur: K Shadakshari – Congress Turuvekere : M.T.KRISHNAPPA – JDS Kunigal : H D RANGANATH – Congress Tumkur City: G B JYOTHI GANESH – BJP Tumkur Rural: B.SURESH GOWDA – BJP Koratagere (SC): Dr. G. PARAMESHWARA – Congress Gubbi: S R SRINIVAS (VASU) – Congress Sira : T B Jayachandra – Congress Pavagada (SC): H.V.VENKATESH – Congress Madhugiri: KYATHASANDRA N. RAJANNA – Congress Gauribidanur : N.H.SHIVASHANKARA REDDY – Congress Bagepalli: SN Subbareddy (Chinnakayalapalli) | Congress Chikkaballapur : PRADEEP ESHWAR – Congress Sidlaghatta: B.N. RAVI KUMAR – JDS Chintamani : DR. M.C. SUDHAKAR – Congress Srinivaspur : G.K. VENKATASHIVAREDDY – JDS Mulbagal (SC): SAMRUDDHI V. MANJUNATH – JDS Kolar Gold Field (SC): ROOPA KALA. M – Congress Bangarapet (SC): SN Narayanaswamy KM | Congress Kolar : Kothu Manjunatha (Congress) Malur : Yelahanka: S R VISHWANATH – BJP Krishnarajapuram : BA Basavaraja | BJP Byatarayanapura :Krishna Byregowda (Congress) Yeshvanthapura : S.T. SOMASHEKAR – BJP Rajarajeshwarinagar : MUNIRATHNA – BJP Dasarahalli : S. MUNIRAJU – BJP Mahalakshmi Layout: K Gopalaiah | BJP Malleshwaram : ASHWATH NARAYAN C N – BJP Hebbal : Suresha BS | Congress Pulakeshinagar (SC): A C SRINIVASA – Congress Sarvagnanagar : KELACHANDRA JOSEPH GEORGE – Congress C. V. Raman Nagar (SC): S Raghu (BJP) Shivajinagar : RIZWAN ARSHAD – Congress Shanti Nagar: : N. A. HARIS – Congress Gandhi Nagar: Dinesh Gundu Rao | Congress Rajaji Nagar: S Suresh Kumar | BJP Govindraj Nagar: Priyakrishna | Congress Vijay Nagar: M.KRISHNAPPA – Congress Chamrajpet: B. Z. Zameer Khan | Congress Chickpet : Uday B Garudachar | BJP Basavanagudi: Ravi Subramanya LA | BJP Padmanabhanagar : R. ASHOKA – BJP B.T.M. Layout: Ramalinga Reddy | Congress Jayanagar : Sowmya Reddy | Congress Mahadevapura (SC): Manjula S | BJP Bommanahalli : Sathish Reddy (BJP) Bangalore South: M Krishnappa | BJP Anekal (SC): B. SHIVANNA – Congress Hoskote : Devanahalli (SC): KH Muniyappa | Congress Doddaballapur: Dheeraj Muniraj | BJP Nelamangala (SC): SHREENIVASAIAH N – Congress Magadi : HC Balakrishna | Congress Ramanagaram : H. A. IQBAL HUSSAIN – Congress Kanakapura: DK Shivakumar | Congress Channapatna: HD Kumaraswamy | JD(S) Malavalli (SC): PM Narendraswamy | Congress Maddur : Udaya K M | Congress Melukote : Darshan Puttannaiah | Sarvodaya Karnataka Paksha Mandya : Ravikumar Gowda (Ganiga) | Congress Shrirangapattana : A.B. RAMESHA BANDISIDDEGOWDA – Congress Nagamangala : N Chaluvaraya Swamy | Congress Krishnarajapet : HT Manju | Janata Dal (Secular) Shravanabelagola : C.N. BALAKRISHNA – JDS Arsikere: KM Shivalinge Gowda | Congress Belur: HK Suresh (Hullalli Suresh) | BJP Hassan: Swaroop Prakash | Janata Dal (Secular) Holenarasipur: HD Revanna | Janata Dal (Secular) Arkalgud: A. Manju | Janata Dal (Secular) Sakleshpur (SC): CEMENT MANJU – BJP Belthangady: Harish Poonja | BJP Moodabidri: Umanatha Kotian | BJP Mangalore City North: Bharath Shetty | BJP Mangalore City South: D Vedavyasa Kamath | BJP Mangalore: UT Khader Fareed | Congress Bantval: Rajesh Naik U | BJP Puttur : ASHOK KUMAR RAI – Congress Sullia (SC): BHAGIRATHI MURULYA – BJP Madikeri: Dr Mantar Gowda | Congress Virajpet : A.S.PONNANNA – Congress Periyapatna: K. VENKATESH – Congress Krishnarajanagara: Ravishankar D | Congress Hunsur : G.D. HARISH GOWDA – JDS Heggadadevankote (ST): Anil Chikkamadhu | Congress Nanjangud (SC): Darshan Dhruvanarayana | Congress Chamundeshwari: GT Devegowda | Janata Dal (Secular) Krishnaraja: T S Srivathsa | BJP Chamaraja: K Harish Gowda | Congress Narasimharaja: Tanveer Sait | Congress Varuna: Congress leader Siddaramaiah leading T. Narasipur (SC): H C MAHADEVAPPA – Congress Hanur: M R Manjunath | JD(S) Kollegal (SC): A.R.Krishnamurthy | Congress Chamarajanagar: C. Puttarangashetty | Congress Gundlupet: HM Ganesh Prasad | Congress

The state recorded a turnout of 73.19% and exit polls that were released on Wednesday night predicted a close race, favouring Congress over the Bharatiya Janata Party. Some of them even hinted at a hung assembly in Karnataka.

