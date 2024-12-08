spirituality

When is Amavasya in 2025? Check the Tithi dates here

When is Amavasya in January 2025?

The Amavasya date in the first month of 2025, i.e., January, will be on Wednesday, January 29. This will be Mauni Amavasya, also known as Maghi Amavasya.

 

When is Amavasya in February 2025?

Amavasya will occur twice in February 2025. Shraddha Amavasya falls on Thursday, February 27, and Snana-Daan Amavasya on Friday, February 28.

When is Amavasya in March 2025?

Chaitra Amavasya falls on Saturday, March 29. It will be called Shanishchari Amavasya. This will also be the last day of Vikram Samvat 2081.

When is Amavasya in April 2025?

Vaishakh Amavasya, observed as Snana-Daan and Shraddha Amavasya, falls on Sunday, April 27. It is also known as Satuwai Amavasya.

When is Amavasya in May 2025?

Jyeshtha Amavasya occurs twice in May 2025. Shraddha Amavasya is on Monday, May 26, and Snana-Daan Amavasya on Tuesday, May 27.

When is Amavasya in June 2025?

Ashadha Amavasya falls on Wednesday, June 25. It's known as Halharini Amavasya, when farmers worship their plows and agricultural tools.

When is Amavasya in July 2025?

Shravana Amavasya falls on Thursday, July 24. It's called Hariyali Amavasya, a day significant for tree planting.

When is Amavasya in August 2025?

Bhadrapada Amavasya occurs twice in August 2025. Shraddha Amavasya is on Friday, August 22, and Snana-Daan Amavasya on Saturday, August 23.

When is Amavasya in September 2025?

Ashwin Amavasya falls on Sunday, September 21. It's known as Sarvapitri Moksha Amavasya, the last day of Shraddha Paksha.

When is Amavasya in October 2025?

Kartik Amavasya falls on Monday, October 20, 2025. Diwali and Kedar Gauri Vrat are observed on this day.

When is Amavasya in November 2025?

Agrahayana Amavasya occurs twice in November 2025. Shraddha Amavasya is on Wednesday, November 19, and Snana-Daan Amavasya on Thursday, November 20.

When is Amavasya in December 2025?

Pausha Amavasya falls on Friday, December 19, 2025. It's an auspicious day for performing rituals for the peace of ancestors.

Is eating garlic, onion a sin? Here's what Premanand Maharaj Ji says

When is Shanishari Amavasya 2024? Check correct date HERE

Mahakumbh 2025: A 12-Year Cycle Explained

Over 1 Billion died in Mahabharata war? Here's the truth