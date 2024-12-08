When is Amavasya in 2025? Check the Tithi dates here

spirituality
The Amavasya date in the first month of 2025, i.e., January, will be on Wednesday, January 29. This will be Mauni Amavasya, also known as Maghi Amavasya.
Amavasya will occur twice in February 2025. Shraddha Amavasya falls on Thursday, February 27, and Snana-Daan Amavasya on Friday, February 28.
Chaitra Amavasya falls on Saturday, March 29. It will be called Shanishchari Amavasya. This will also be the last day of Vikram Samvat 2081.
Vaishakh Amavasya, observed as Snana-Daan and Shraddha Amavasya, falls on Sunday, April 27. It is also known as Satuwai Amavasya.
Jyeshtha Amavasya occurs twice in May 2025. Shraddha Amavasya is on Monday, May 26, and Snana-Daan Amavasya on Tuesday, May 27.
Ashadha Amavasya falls on Wednesday, June 25. It's known as Halharini Amavasya, when farmers worship their plows and agricultural tools.
Shravana Amavasya falls on Thursday, July 24. It's called Hariyali Amavasya, a day significant for tree planting.
Bhadrapada Amavasya occurs twice in August 2025. Shraddha Amavasya is on Friday, August 22, and Snana-Daan Amavasya on Saturday, August 23.
Ashwin Amavasya falls on Sunday, September 21. It's known as Sarvapitri Moksha Amavasya, the last day of Shraddha Paksha.
Kartik Amavasya falls on Monday, October 20, 2025. Diwali and Kedar Gauri Vrat are observed on this day.
Agrahayana Amavasya occurs twice in November 2025. Shraddha Amavasya is on Wednesday, November 19, and Snana-Daan Amavasya on Thursday, November 20.
Pausha Amavasya falls on Friday, December 19, 2025. It's an auspicious day for performing rituals for the peace of ancestors.
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