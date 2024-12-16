TN school holidays 2025: Month-by-month breakdown of public holidays

Lifestyle
January 1, New Year, January 14 Pongal, January 15 Thiruvalluvar Day, January 16 Uzhavar Thirunal, January 26 Republic Day
February 11 Thaipusam
March 30 Telugu New Year, March 31 Ramadan
April 10 Mahavir Jayanti, April 14 Tamil New Year/Dr. B.R. Ambedkar's Birthday, April 18 Good Friday
May 1, Labor Day
June 7 Bakrid, July 7 Muharram
August 15 Independence Day, August 16 Krishna Jayanti, August 27 Ganesh Chaturthi
September 5 Milad un Nabi
October 1 Ayudha Puja, October 2 Vijayadashami/Gandhi Jayanti, October 20 Diwali
No government holidays in November.
December 25 Christmas. A total of 23 public holidays.
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