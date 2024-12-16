Lifestyle

TN school holidays 2025: Month-by-month breakdown of public holidays

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January Holidays

January 1, New Year, January 14 Pongal, January 15 Thiruvalluvar Day, January 16 Uzhavar Thirunal, January 26 Republic Day

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February Holiday

February 11 Thaipusam

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March Holidays

March 30 Telugu New Year, March 31 Ramadan

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April Holidays

April 10 Mahavir Jayanti, April 14 Tamil New Year/Dr. B.R. Ambedkar's Birthday, April 18 Good Friday

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May Holiday

May 1, Labor Day

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June, July Holidays

June 7 Bakrid, July 7 Muharram

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August Holidays

August 15 Independence Day, August 16 Krishna Jayanti, August 27 Ganesh Chaturthi

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September Holiday

September 5 Milad un Nabi

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October Holidays

October 1 Ayudha Puja, October 2 Vijayadashami/Gandhi Jayanti, October 20 Diwali

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November Holiday

No government holidays in November.

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December Holiday

December 25 Christmas. A total of 23 public holidays.

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