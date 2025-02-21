Entertainment

Chhaava Box Office: Vicky fails to beat THESE 10 films in 1st week

Vicky Kaushal's film 'Chhaava' has earned 225.28 CR in India in the first week. It missed out on being among the top 10 highest-grossing films in a week. Here are the 10 films...

10. Sultan (2016)

Star Cast: Salman Khan and Anushka Sharma

First Week Earnings in India: ₹229.16 crore

9. War (2019)

Star Cast: Hrithik Roshan, Tiger Shroff, Vaani Kapoor

First Week Earnings in India: ₹238.35 crore

8. Baahubali 2: The Conclusion (2017)

Star Cast: Prabhas, Rana Daggubati, Anushka Shetty, Tamannaah Bhatia

First Week Earnings in India: ₹247 crore (Hindi Version Only)

7. KGF Chapter 2 (2022)

Star Cast: Yash, Sanjay Dutt, Raveena Tandon

First Week Earnings in India: ₹268.63 crore (Hindi Version Only)

6. Gadar 2: The Katha Continues (2023)

Star Cast: Sunny Deol, Ameesha Patel, Utkarsh Sharma, Manish Wadhwa

First Week Earnings in India: ₹284.63 crore

5. Stree 2: Sarkate Ka Aatank (2024)

Star Cast: Shraddha Kapoor, Rajkummar Rao, Pankaj Tripathi

First Week Earnings in India: ₹307.80 crore

4. Animal (2023)

Star Cast: Ranbir Kapoor, Rashmika Mandanna, Anil Kapoor, Bobby Deol

First Week Earnings in India: ₹338.63 crore

3. Pathaan (2023)

Star Cast: Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, John Abraham

First Week Earnings in India: ₹364.15 crore

2. Jawan (2023)

Star Cast: Shah Rukh Khan, Nayanthara, Vijay Sethupathi, Deepika Padukone

First Week Earnings in India: ₹391.33 crore

1. Pushpa 2: The Rule (2024)

Star Cast: Allu Arjun, Rashmika Mandanna, Rao Ramesh, Jagapathi Babu

First Week Earnings in India: ₹433.50 crore (Hindi Version Only)

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