Chhaava Box Office: Vicky fails to beat THESE 10 films in 1st week

Entertainment
Vicky Kaushal's film 'Chhaava' has earned 225.28 CR in India in the first week. It missed out on being among the top 10 highest-grossing films in a week. Here are the 10 films...
Star Cast: Salman Khan and Anushka Sharma
First Week Earnings in India: ₹229.16 crore
Star Cast: Hrithik Roshan, Tiger Shroff, Vaani Kapoor
First Week Earnings in India: ₹238.35 crore
Star Cast: Prabhas, Rana Daggubati, Anushka Shetty, Tamannaah Bhatia
First Week Earnings in India: ₹247 crore (Hindi Version Only)
Star Cast: Yash, Sanjay Dutt, Raveena Tandon
First Week Earnings in India: ₹268.63 crore (Hindi Version Only)
Star Cast: Sunny Deol, Ameesha Patel, Utkarsh Sharma, Manish Wadhwa
First Week Earnings in India: ₹284.63 crore
Star Cast: Shraddha Kapoor, Rajkummar Rao, Pankaj Tripathi
First Week Earnings in India: ₹307.80 crore
Star Cast: Ranbir Kapoor, Rashmika Mandanna, Anil Kapoor, Bobby Deol
First Week Earnings in India: ₹338.63 crore
Star Cast: Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, John Abraham
First Week Earnings in India: ₹364.15 crore
Star Cast: Shah Rukh Khan, Nayanthara, Vijay Sethupathi, Deepika Padukone
First Week Earnings in India: ₹391.33 crore
Star Cast: Allu Arjun, Rashmika Mandanna, Rao Ramesh, Jagapathi Babu
First Week Earnings in India: ₹433.50 crore (Hindi Version Only)
Dhanashree Verma to Samantha: 6 Actresses Blamed for Broken Marriages
Salaar to Kannappa: 5 Prabhas’ power-packed film lineup unveiled
PHOTOS: Dhanashree Verma's fitness-diet secrets OUT: Know her routine
Yuzvendra Chahal vs Dhanashree: Who's richer? Check their net worth