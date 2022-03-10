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    UP Election Result 2022: Check the winning candidate list district wise

    Will the Samajwadi Party script a historic comeback or will the Yogi Adityanath-led Bharatiya Janata Party government break an over three-decade-old jinx and take a second consecutive term in the state? 

    UP Election Result 2022; Check the Winning candidate list district wise
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    Team Newsable
    Lucknow, First Published Mar 10, 2022, 9:19 AM IST

    The Uttar Pradesh assembly election verdict will start unfolding from 8 am onwards. Will the Samajwadi Party script a historic comeback or will the Yogi Adityanath-led Bharatiya Janata Party government break an over three-decade-old jinx and take a second consecutive term in the state? 

    Even as the winners of the 2022 assembly elections are to be announced through the day, let's take a look at the winners in 403 assembly constituencies in 2017.

    1 Lakhimpur YOGESH VERMA Bharatiya Janata Party Won
    2 Baghpat YOGESH DHAMA Bharatiya Janata Party Won
    3 Agra South YOGENDRA UPADHYAYA Bharatiya Janata Party Won
    4 Matera YASAR SHAH Samajwadi Party Won
    5 Bulandshahr VIRENDRA SINGH SIROHI Bharatiya Janata Party Won
    6 Jangipur VIRENDRA KUMAR YADAV Samajwadi Party Won
    7 Marhara VIRENDRA Bharatiya Janata Party Won
    8 Etah VIPIN KUMAR DAVID Bharatiya Janata Party Won
    9 Bhognipur VINOD KUMAR KATIYAR Bharatiya Janata Party Won
    10 Babaganj VINOD KUMAR Independent Won
    11 Chillupar VINAY SHANKAR TIWARI Bahujan Samaj Party Won
    12 Bidhuna VINAY SHAKYA Bharatiya Janata Party Won
    13 Mehnaun VINAY KUMAR Bharatiya Janata Party Won
    14 Bansgaon VIMLESH PASWAN Bharatiya Janata Party Won
    15 Phaphamau VIKRAMAJEET Bharatiya Janata Party Won
    16 Fatehpur Sikri VIKRAM SINGH Bharatiya Janata Party Won
    17 Khatauli VIKRAM SINGH Bharatiya Janata Party Won
    18 Ayah Shah VIKAS GUPTA Bharatiya Janata Party Won
    19 Khurja VIJENDRA SINGH Bharatiya Janata Party Won
    20 Hapur VIJAY PAL (AADHTI) Bharatiya Janata Party Won
    21 Gyanpur VIJAY MISHRA Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dal Won
    22 Charthawal VIJAY KUMAR KASHYAP Bharatiya Janata Party Won
    23 Katra Bazar VEER VIKRAM SINGH PRINCE Bharatiya Janata Party Won
    24 Ayodhya VED PRAKASH GUPTA Bharatiya Janata Party Won
    25 Phephana UPENDRA TIWARI Bharatiya Janata Party Won
    26 Zaidpur UPENDRA SINGH Bharatiya Janata Party Won
    27 Budhana UMESH MALIK Bharatiya Janata Party Won
    28 Rasara UMA SHANKER SINGH Bahujan Samaj Party Won
    29 Karachhana UJJWAL RAMAN SINGH Samajwadi Party Won
    30 Jakhanian TRIVENI RAM Suheldev Bhartiya Samaj Party Won
    31 Dadri TEJPAL SINGH NAGAR Bharatiya Janata Party Won
    32 Shamli TEJENDRA NIRWAL Bharatiya Janata Party Won
    33 Najibabad TASLEEM AHMAD Samajwadi Party Won
    34 Sarojini Nagar SWATI SINGH Bharatiya Janata Party Won
    35 Padrauna SWAMI PRASAD MAURYA Bharatiya Janata Party Won
    36 Mungra Badshahpur SUSHMA PATEL Bahujan Samaj Party Won
    37 Saiyadraja SUSHIL SINGH Bharatiya Janata Party Won
    38 Amritpur SUSHIL KUMAR SHAKYA Bharatiya Janata Party Won
    39 Barhapur SUSHANT KUMAR Bharatiya Janata Party Won
    40 Pathardeva SURYA PRATAP SHAHI Bharatiya Janata Party Won
    41 Sultanpur SURYA BHAN SINGH Bharatiya Janata Party Won
    42 Mahasi SURESHWAR SINGH Bharatiya Janata Party Won
    43 Barhaj SURESH TIWARI Bharatiya Janata Party Won
    44 Hargaon SURESH RAHI Bharatiya Janata Party Won
    45 Lucknow West SURESH KUMAR SHRIVASTAV Bharatiya Janata Party Won
    46 Shahjahanpur SURESH KUMAR KHANNA Bharatiya Janata Party Won
    47 Jagdishpur SURESH KUMAR Bharatiya Janata Party Won
    48 Thana Bhawan SURESH KUMAR Bharatiya Janata Party Won
    49 Rohaniya SURENDRA NARAYAN SINGH Bharatiya Janata Party Won
    50 Bairia SURENDRA Bharatiya Janata Party Won
    51 Zamania SUNITA Bharatiya Janata Party Won
    52 Sahibabad SUNIL KUMAR SHARMA Bharatiya Janata Party Won
    53 Laharpur SUNEEL VERMA Bharatiya Janata Party Won
    54 Didarganj SUKHDEV RAJBHAR Bahujan Samaj Party Won
    55 Bijnor SUCHI Bharatiya Janata Party Won
    56 Payagpur SUBHASH TRIPATHI Bharatiya Janata Party Won
    57 Saidpur SUBHASH PASSI Samajwadi Party Won
    58 Kanpur Cantt SOHIL AKHTAR ANSARI Indian National Congress Won
    59 Karhal SOBARAN SINGH YADAV Samajwadi Party Won
    60 Sadar SITARAM Bharatiya Janata Party Won
    61 Allahabad West SIDHARTH NATH SINGH Bharatiya Janata Party Won
    62 Mant SHYAM SUNDER SHARMA Bahujan Samaj Party Won
    63 Gopamau SHYAM PRAKASH Bharatiya Janata Party Won
    64 Kapilvastu SHYAM DHANI Bharatiya Janata Party Won
    65 Majhawan SHUCHISMITA MAURYA Bharatiya Janata Party Won
    66 Muhammadabad Gohna SHRIRAM SONKAR Bharatiya Janata Party Won
    67 Mathura SHRIKANT SHARMA Bharatiya Janata Party Won
    68 Dhanghata SHRI RAM CHAUHAN Bharatiya Janata Party Won
    69 Barauli SHRI DALVEER SINGH Bharatiya Janata Party Won
    70 Bikapur SHOBHA SINGH CHAUHAN Bharatiya Janata Party Won
    71 Jaswantnagar SHIVPAL SINGH YADAV Samajwadi Party Won
    72 Sirathu SHEETLA PRASAD Bharatiya Janata Party Won
    73 Sahajanwa SHEETAL PANDEY Bharatiya Janata Party Won
    74 Maholi SHASHANK TRIVEDI Bharatiya Janata Party Won
    75 Jalalabad SHARADVIR SINGH Samajwadi Party Won
    76 Chakia SHARADA PRASAD Bharatiya Janata Party Won
    77 Ramnagar SHARAD KUMAR AWASTHI Bharatiya Janata Party Won
    78 Gainsari SHAILESH KUMAR SINGH Bharatiya Janata Party Won
    79 Shahganj SHAILENDRA YADAV LALAI Samajwadi Party Won
    80 Mubarakpur SHAH ALAM URF GUDDU JAMALI Bahujan Samaj Party Won
    81 Bharthana SAVITRI KATHERIA Bharatiya Janata Party Won
    82 Varanasi Cantt SAURABH SRIVASTAVA Bharatiya Janata Party Won
    83 Kasta SAURABH SINGH Bharatiya Janata Party Won
    84 Kithore SATYAVIR TYAGI Bharatiya Janata Party Won
    85 Aliganj SATYAPAL SINGH RATHAUR Bharatiya Janata Party Won
    86 Meerut South SATYA PRAKASH AGARWAL Bharatiya Janata Party Won
    87 Tundla SATYA PAL SINGH BAGHEL Bharatiya Janata Party Won
    88 Govind Nagar SATYA DEV PACHAURI Bharatiya Janata Party Won
    89 Maharajpur SATISH MAHANA Bharatiya Janata Party Won
    90 Dariyabad SATISH CHANDRA SHARMA Bharatiya Janata Party Won
    91 Etawah SARITA BHADAURIYA Bharatiya Janata Party Won
    92 Khajani SANT PRASAD Bharatiya Janata Party Won
    93 Tanda SANJU DEVI Bharatiya Janata Party Won
    94 Obra SANJIV KUMAR Bharatiya Janata Party Won
    95 Aligarh SANJEEV RAJA Bharatiya Janata Party Won
    96 Jalesar SANJEEV KUMAR DIWAKAR Bharatiya Janata Party Won
    97 Sikanderpur SANJAY YADAV Bharatiya Janata Party Won
    98 Pilibhit SANJAY SINGH GANGWAR Bharatiya Janata Party Won
    99 Rudhauli SANJAY PRATAP JAISWAL Bharatiya Janata Party Won
    100 Chail SANJAY KUMAR Bharatiya Janata Party Won
    101 Saharanpur Nagar SANJAY GARG Samajwadi Party Won
    102 Anupshahr SANJAY Bharatiya Janata Party Won
    103 Chauri Chaura SANGEETA YADAV Bharatiya Janata Party Won
    104 Ghazipur SANGEETA Bharatiya Janata Party Won
    105 Sardhana SANGEET SINGH SOM Bharatiya Janata Party Won
    106 Pratapgarh SANGAM LAL GUPTA Apna Dal (Soneylal) Won
    107 Atrauli SANDEEP KUMAR SINGH Bharatiya Janata Party Won
    108 Kursi SAKENDRA PRATAP VERMA Bharatiya Janata Party Won
    109 Chhaprauli SAHENDER SINGH RAMALA Rashtriya Lok Dal Won
    110 Mughalsarai SADHANA SINGH Bharatiya Janata Party Won
    111 Tilhar ROSHAN LAL VERMA Bharatiya Janata Party Won
    112 Jalalpur RITESH PANDEY Bahujan Samaj Party Won
    113 Moradabad Nagar RITESH KUMAR GUPTA Bharatiya Janata Party Won
    114 Bhadohi RAVINDRA NATH TRIPATHI Bharatiya Janata Party Won
    115 Varanasi North RAVINDRA JAISWAL Bharatiya Janata Party Won
    116 Jhansi Nagar RAVI SHARMA Bharatiya Janata Party Won
    117 Mahadewa RAVI KUMAR SONKAR Bharatiya Janata Party Won
    118 Chharra RAVENDRA PAL SINGH Bharatiya Janata Party Won
    119 Mirzapur RATNAKAR MISHR Bharatiya Janata Party Won
    120 Husainganj RANVENDRA PRATAP SINGH URF DHUNNI BHAIYA Bharatiya Janata Party Won
    121 Bah RANI PAKSHALIKA SINGH Bharatiya Janata Party Won
    122 Sadabad RAMVEER UPADHYAY Bahujan Samaj Party Won
    123 Lalitpur RAMRATAN KUSHWAHA Bharatiya Janata Party Won
    124 Jasrana RAMGOPAL PAPPU LODHI Bharatiya Janata Party Won
    125 Badlapur RAMESH CHANDRA MISHRA Bharatiya Janata Party Won
    126 Auraiya RAMESH CHANDRA Bharatiya Janata Party Won
    127 Mankapur RAMAPATI SHASTRI Bharatiya Janata Party Won
    128 Ramkola RAMANAND BAUDH Suheldev Bhartiya Samaj Party Won
    129 Marihan RAMA SHANKAR SINGH Bharatiya Janata Party Won
    130 Etmadpur RAM PRATAP SINGH Bharatiya Janata Party Won
    131 Utraula RAM PRATAP ALIAS SHASHIKANT VERMA Bharatiya Janata Party Won
    132 Balamau RAM PAL VERMA Bharatiya Janata Party Won
    133 Bachhrawan RAM NARESH RAWAT Bharatiya Janata Party Won
    134 Bhongaon RAM NARESH AGNIHOTRI Bharatiya Janata Party Won
    135 Misrikh RAM KRISHNA BHARGAVA Bharatiya Janata Party Won
    136 Bansdih RAM GOVIND CHAUDHERI Samajwadi Party Won
    137 Shrawasti RAM FERAN Bharatiya Janata Party Won
    138 Rudauli RAM CHANDRA YADAV Bharatiya Janata Party Won
    139 Akbarpur RAM ACHAL RAJBHAR Bahujan Samaj Party Won
    140 Menhdawal RAKESH SINGH BAGHEL Bharatiya Janata Party Won
    141 Harchandpur RAKESH SINGH Indian National Congress Won
    142 Sitapur RAKESH RATHORE Bharatiya Janata Party Won
    143 Gauriganj RAKESH PRATAP SINGH Samajwadi Party Won
    144 Vishwanathganj RAKESH KUMAR VERMA ALIAS DR.R.K.VERMA Apna Dal (Soneylal) Won
    145 Mahoba RAKESH KUMAR GOSWAMI Bharatiya Janata Party Won
    146 Iglas RAJVEER DILER Bharatiya Janata Party Won
    147 Kushinagar RAJNIKANT MANI TRIPATHI Bharatiya Janata Party Won
    148 Koraon RAJMANI Bharatiya Janata Party Won
    149 Mainpuri RAJKUMAR ALIAS RAJU YADAV Samajwadi Party Won
    150 Kanth RAJESH KUMAR SINGH (CHUNNU) Bharatiya Janata Party Won
    151 Bithari Chainpur RAJESH KUMAR MISHRA Bharatiya Janata Party Won
    152 Kadipur RAJESH GAUTAM Bharatiya Janata Party Won
    153 Bareilly Cantt RAJESH AGARWAL Bharatiya Janata Party Won
    154 Patti RAJENDRA PRATAP SINGH ALIAS MOTI Bharatiya Janata Party Won
    155 Babina RAJEEV SINGH "PARICHHA" Bharatiya Janata Party Won
    156 Dataganj RAJEEV KUMAR SINGH URF BABBU BHAIYA Bharatiya Janata Party Won
    157 Dhanaura RAJEEV KUMAR Bharatiya Janata Party Won
    158 Milak RAJBALA Bharatiya Janata Party Won
    159 Shahabad RAJANI TIWARI Bharatiya Janata Party Won
    160 Sandila RAJ KUMAR AGRAWAL URF RAJIA Bharatiya Janata Party Won
    161 Naraini RAJ KARAN KABIR Bharatiya Janata Party Won
    162 Chhanbey RAHUL PRAKASH Apna Dal (Soneylal) Won
    163 Domariaganj RAGHVENDRA PRATAP SINGH Bharatiya Janata Party Won
    164 Kunda RAGHURAJ PRATAP SINGH Independent Won
    165 Meerut Cantt RAFIQ ANSARI Samajwadi Party Won
    166 Manikpur R.K. SINGH PATEL Bharatiya Janata Party Won
    167 Bilsi PT. RADHA KRISHAN SHARMA Bharatiya Janata Party Won
    168 Siswa PREMSAGAR PATEL Bharatiya Janata Party Won
    169 Tarabganj PREM NARAYAN PANDEY Bharatiya Janata Party Won
    170 Phulpur PRAVEEN KUMAR SINGH Bharatiya Janata Party Won
    171 Akbarpur Raniya PRATIBHA SHUKLA Bharatiya Janata Party Won
    172 Gonda PRATEEK BHUSHAN SINGH Bharatiya Janata Party Won
    173 Purqazi PRAMOD UTWAL Bharatiya Janata Party Won
    174 Banda PRAKASH DWIVEDI Bharatiya Janata Party Won
    175 Gangoh PRADEEP KUMAR Bharatiya Janata Party Won
    176 Sakaldiha PRABHUNARAYAN YADAV Samajwadi Party Won
    177 Gaura PRABHAT KUMAR VERMA Bharatiya Janata Party Won
    178 Sandi PRABHASH KUMAR Bharatiya Janata Party Won
    179 Baldev POORAN PRAKASH Bharatiya Janata Party Won
    180 Asmoli PINKI YADAV Samajwadi Party Won
    181 Hata PAWAN KUMAR Bharatiya Janata Party Won
    182 Nighasan PATEL RAMKUMAR VERMA Bharatiya Janata Party Won
    183 Malhani PARASNATH YADAV Samajwadi Party Won
    184 Noida PANKAJ SINGH Bharatiya Janata Party Won
    185 Unnao PANKAJ GUPTA Bharatiya Janata Party Won
    186 Balrampur PALTURAM Bharatiya Janata Party Won
    187 Nehtaur OMKUMAR Bharatiya Janata Party Won
    188 Sahaswan OMKAR SINGH Samajwadi Party Won
    189 Zahoorabad OM PRAKASH RAJBHAR Suheldev Bhartiya Samaj Party Won
    190 Hardoi NITIN AGARWAL Samajwadi Party Won
    191 Rasulabad NIRMALA SANKHWAR Bharatiya Janata Party Won
    192 Kalyanpur NILIMA KATIYAR Bharatiya Janata Party Won
    193 Meja NEELAM KARWARIYA Bharatiya Janata Party Won
    194 Sevapuri NEEL RATAN SINGH PATEL "NEELU" Apna Dal (Soneylal) Won
    195 Thakurdwara NAVAB JAN Samajwadi Party Won
    196 Chamraua NASEER AHMAD KHAN Samajwadi Party Won
    197 Behat NARESH SAINI Indian National Congress Won
    198 Mahmoodabad NARENDRA SINGH VERMA Samajwadi Party Won
    199 Loni NANDKISHOR Bharatiya Janata Party Won
    200 Allahabad South NAND GOPAL GUPTA NANDI Bharatiya Janata Party Won
    201 Kairana NAHID HASAN Samajwadi Party Won
    202 Bhojpur NAGENDRA SINGH RATHORE Bharatiya Janata Party Won
    203 Gopalpur NAFEES AHMAD Samajwadi Party Won
    204 Kaiserganj MUKUT BIHARI Bharatiya Janata Party Won
    205 Mau MUKHTAR ANSHARI Bahujan Samaj Party Won
    206 Shikohabad MUKESH VERMA Bharatiya Janata Party Won
    207 Madhogarh MOOLCHANDRA SINGH Bharatiya Janata Party Won
    208 Bilari MOHD. FAEEM Samajwadi Party Won
    209 Pratappur MOHD MUJTABA SIDDQUI Bahujan Samaj Party Won
    210 Kundarki MOHAMMAD RIZWAN Samajwadi Party Won
    211 Rampur MOHAMMAD AZAM KHAN Samajwadi Party Won
    212 Bhinga MOHAMMAD ASLAM Bahujan Samaj Party Won
    213 Suar MOHAMMAD ABDULLAH AZAM KHAN Samajwadi Party Won
    214 Farrukhabad MEJOR SUNIL DUTT DWIVEDI Bharatiya Janata Party Won
    215 Amroha MEHBOOB ALI Samajwadi Party Won
    216 Tiloi MAYANKESHWAR SHARAN SINGH Bharatiya Janata Party Won
    217 Sikandra MATHURA PRASAD PAL Bharatiya Janata Party Won
    218 Saharanpur MASOOD AKHTAR Indian National Congress Won
    219 Dadraul MANVENDRA SINGH Bharatiya Janata Party Won
    220 Nagina MANOJ KUMAR PARAS Samajwadi Party Won
    221 Unchahar MANOJ KUMAR PANDEY Samajwadi Party Won
    222 Mehroni MANOHAR LAL Bharatiya Janata Party Won
    223 Srinagar MANJU TYAGI Bharatiya Janata Party Won
    224 Rath MANISHA ANURAGI Bharatiya Janata Party Won
    225 Firozabad MANISH ASIJA Bharatiya Janata Party Won
    226 Patiyali MAMTESH Bharatiya Janata Party Won
    227 Kheragarh MAHESH KUMAR GOYAL Bharatiya Janata Party Won
    228 Badaun MAHESH CHANDRA GUPTA Bharatiya Janata Party Won
    229 Kidwai Nagar MAHESH CHANDRA Bharatiya Janata Party Won
    230 Hasanpur MAHENDRA SINGH KHARGVANSHI Bharatiya Janata Party Won
    231 Biswan MAHENDRA SINGH Bharatiya Janata Party Won
    232 Pipraich MAHENDRA PAL SINGH Bharatiya Janata Party Won
    233 Nanpara MADHURI VERMA Bharatiya Janata Party Won
    234 Noorpur LOKENDRA SINGH Bharatiya Janata Party Won
    235 Mohammadi LOKENDRA PRATAP SINGH Bharatiya Janata Party Won
    236 Mariyahu LEENA TIWARI Apna Dal (Soneylal) Won
    237 Chhata LAXMI NARAYAN Bharatiya Janata Party Won
    238 Katehari LAL JI VERMA Bahujan Samaj Party Won
    239 Manjhanpur LAL BAHADUR Bharatiya Janata Party Won
    240 Dibiyapur LAKHAN SINGH Bharatiya Janata Party Won
    241 Bisauli KUSHAGRA SAGAR Bharatiya Janata Party Won
    242 Sawaijpur KUNVAR MADHVENDRA PRATAP Bharatiya Janata Party Won
    243 Bangarmau KULDEEP SINGH SENGAR Bharatiya Janata Party Won
    244 Kalpi KU. NARENDRA PAL SINGH Bharatiya Janata Party Won
    245 Khaga KRISHNA PASWAN Bharatiya Janata Party Won
    246 Baraut KRISHANPAL MALIK URF KRISHANPAL MALIK Bharatiya Janata Party Won
    247 Barkhera KISHAN LAL RAJPOOT Bharatiya Janata Party Won
    248 Nawabganj KESAR SINGH Bharatiya Janata Party Won
    249 Goverdhan KARINDA SINGH Bharatiya Janata Party Won
    250 Bindki KARAN SINGH PATEL Bharatiya Janata Party Won
    251 Muzaffarnagar KAPIL DEV AGARWAL Bharatiya Janata Party Won
    252 Rampur Karkhana KAMLESH SHUKLA Bharatiya Janata Party Won
    253 Chandpur KAMLESH SAINI Bharatiya Janata Party Won
    254 Garhmukteshwar KAMAL SINGH MALIK Bharatiya Janata Party Won
    255 Ghatampur KAMAL RANI Bharatiya Janata Party Won
    256 Mehnagar KALPNATH PASWAN Samajwadi Party Won
    257 Salempur KALI PRASAD Bharatiya Janata Party Won
    258 Tirwa KAILASH SINGH RAJPUT Bharatiya Janata Party Won
    259 Ajagara KAILASH NATH SONKAR Suheldev Bhartiya Samaj Party Won
    260 Tulsipur KAILASH NATH SHUKLA Bharatiya Janata Party Won
    261 Fatehabad JITENDRA VERMA Bharatiya Janata Party Won
    262 Siwalkhas JITENDRA PAL SINGH (BILLU) Bharatiya Janata Party Won
    263 Garautha JAWAHAR LAL RAJPOOT Bharatiya Janata Party Won
    264 Khadda JATASHANKER TRIPATHI Bharatiya Janata Party Won
    265 Deoria JANMEJAI SINGH Bharatiya Janata Party Won
    266 Soraon JAMUNA PRASAD Apna Dal (Soneylal) Won
    267 Maharajganj JAIMANGAL Bharatiya Janata Party Won
    268 Bansi JAI PRATAP SINGH Bharatiya Janata Party Won
    269 Rudrapur JAI PRAKASH NISHAD Bharatiya Janata Party Won
    270 Jahanabad JAI KUMAR SINGH JAIKI Apna Dal (Soneylal) Won
    271 Malihabad JAI DEVI Bharatiya Janata Party Won
    272 Machhlishahr JAGDISH SONKAR Samajwadi Party Won
    273 Agra North JAGAN PRASAD GARG Bharatiya Janata Party Won
    274 Sambhal IQBAL MEHMOOD Samajwadi Party Won
    275 Goshainganj INDRA PRATAP ALIAS KHABBU TIWARI Bharatiya Janata Party Won
    276 Bhagwant Nagar HRIDAY NARAYAN DIKSHIT Bharatiya Janata Party Won
    277 Agra Rural HEMLATA DIWAKAR Bharatiya Janata Party Won
    278 Sishamau HAZI IRFAN SOLANKI Samajwadi Party Won
    279 Palia HARVINDER KUMAR SAHANI Bharatiya Janata Party Won
    280 Allahabad North HARSHVARDHAN BAJPAI Bharatiya Janata Party Won
    281 Sirsaganj HARIOM YADAV Samajwadi Party Won
    282 Hathras HARI SHANKAR MAHOR Bharatiya Janata Party Won
    283 Sidhauli HARGOVIND BHARGAVA Bahujan Samaj Party Won
    284 Duddhi HAR IRAM Apna Dal (Soneylal) Won
    285 Handia HAKIM LAL Bahujan Samaj Party Won
    286 Moradabad Rural HAJI IKRAM QURESHI Samajwadi Party Won
    287 Paniyara GYANENDRA Bharatiya Janata Party Won
    288 Sevata GYAN TIWARI Bharatiya Janata Party Won
    289 Chandausi GULAB DEVI Bharatiya Janata Party Won
    290 Milkipur GORAKH NATH Bharatiya Janata Party Won
    291 Jaunpur GIRISH CHANDRA YADAV Bharatiya Janata Party Won
    292 Orai GAURI SHANKAR Bharatiya Janata Party Won
    293 Amethi GARIMA SINGH Bharatiya Janata Party Won
    294 Fazilnagar GANGA Bharatiya Janata Party Won
    295 Caimpiyarganj FATEH BAHADUR Bharatiya Janata Party Won
    296 Ghosi FAGU CHAUHAN Bharatiya Janata Party Won
    297 Azamgarh DURGA PRASAD Samajwadi Party Won
    298 Atraulia DR.SANGRAM YADAV Samajwadi Party Won
    299 Lucknow North DR.NEERAJ BORA Bharatiya Janata Party Won
    300 Nakur DR.DHARAM SINGH SAINI Bharatiya Janata Party Won
    301 Meerut DR. SOMENDRA TOMAR Bharatiya Janata Party Won
    302 Faridpur DR. SHYAM BIHARI LAL Bharatiya Janata Party Won
    303 Itwa DR. SATISH CHANDRA DWIVEDI Bharatiya Janata Party Won
    304 Lucknow Cantt DR. REETA JOSHI Bharatiya Janata Party Won
    305 Gorakhpur Urban DR. RADHA MOHAN DAS AGRAWAL Bharatiya Janata Party Won
    306 Varanasi South DR. NEELKANTH TIWARI Bharatiya Janata Party Won
    307 Modinagar DR. MANJU SHIWACH Bharatiya Janata Party Won
    308 Agra Cantonment DR. GIRRAJ SINGH DHARMESH Bharatiya Janata Party Won
    309 Meerganj DR. D.C. VERMA Bharatiya Janata Party Won
    310 Bareilly DR. ARUN KUMAR Bharatiya Janata Party Won
    311 Debai DR. ANITA LODHI RAJPUT Bharatiya Janata Party Won
    312 Bara DR. AJAI KUMAR Bharatiya Janata Party Won
    313 Zafrabad DR HARENDRA PRASAD SINGH Bharatiya Janata Party Won
    314 Hastinapur DINESH KHATIK Bharatiya Janata Party Won
    315 Kerakat DINESH CHAUDHARY Bharatiya Janata Party Won
    316 Aurai DINANATH BHASKAR Bharatiya Janata Party Won
    317 Khalilabad DIGVIJAY NARAYAN ALIS JAY CHAUBEY Bharatiya Janata Party Won
    318 Jewar DHIRENDRA SINGH Bharatiya Janata Party Won
    319 Sareni DHIRENDRA BAHADUR SINGH Bharatiya Janata Party Won
    320 Barabanki DHARMRAJ SINGH YADAV URF SURESH YADAV Samajwadi Party Won
    321 Shekhupur DHARMENDRA KUMAR SINGH SHAKYA Bharatiya Janata Party Won
    322 Aonla DHARAM PAL SINGH Bharatiya Janata Party Won
    323 Belthara Road DHANANJAY KANNOUJIA Bharatiya Janata Party Won
    324 Kasganj DEVENDRA SINGH RAJPUT Bharatiya Janata Party Won
    325 Amanpur DEVENDRA PRATAP Bharatiya Janata Party Won
    326 Siana DEVENDRA Bharatiya Janata Party Won
    327 Rampur Maniharan DEVENDER KUMAR NIM Bharatiya Janata Party Won
    328 Lambhua DEOMANI DWIVEDI Bharatiya Janata Party Won
    329 Basti Sadar DAYARAM CHAUDHARY Bharatiya Janata Party Won
    330 Madhuban DARA SINGH CHAUHAN Bharatiya Janata Party Won
    331 Salon DAL BAHADUR Bharatiya Janata Party Won
    332 Baheri CHHATRA PAL SINGH Bharatiya Janata Party Won
    333 Powayan CHETRAM Bharatiya Janata Party Won
    334 Naugawan Sadat CHETAN CHAUHAN Bharatiya Janata Party Won
    335 Fatehpur CHAU. UDAYBHAN SINGH Bharatiya Janata Party Won
    336 Chitrakoot CHANDRIKA PRASAD UPADHYAY Bharatiya Janata Party Won
    337 Baberu CHANDRAPAL KUSHWAHA Bharatiya Janata Party Won
    338 Kaptanganj CHANDRA PRAKASH ALIAS CA CHANDRA PRAKASH SHUKL Bharatiya Janata Party Won
    339 Lucknow Central BRIJESH PATHAK Bharatiya Janata Party Won
    340 Mohan BRIJESH KUMAR Bharatiya Janata Party Won
    341 Deoband BRIJESH Bharatiya Janata Party Won
    342 Charkhari BRIJBHUSHAN RAJPOOT ALIAS GUDDU BHAIYA Bharatiya Janata Party Won
    343 Tindwari BRAJESH KUMAR PRAJAPATI Bharatiya Janata Party Won
    344 Kishni BRAJESH KUMAR Samajwadi Party Won
    345 Sikandra Rao BIRENDRA SINGH RANA Bharatiya Janata Party Won
    346 Gorakhpur Rural BIPIN SINGH Bharatiya Janata Party Won
    347 Sikandrabad BIMLA SINGH SOLANKI Bharatiya Janata Party Won
    348 Mauranipur BIHARILAL ARYA Bharatiya Janata Party Won
    349 Robertsganj BHUPESH CHAUBEY Bharatiya Janata Party Won
    350 Bilhaur BHAGWATI PRASAD SAGAR Bharatiya Janata Party Won
    351 Katra BAWAN SINGH Bharatiya Janata Party Won
    352 Sagri BANDANA SINGH Bahujan Samaj Party Won
    353 Safipur BAMBA LAL Bharatiya Janata Party Won
    354 Bilaspur BALDEV SINGH AULAKH Bharatiya Janata Party Won
    355 Pharenda BAJRANG BAHADUR SINGH Bharatiya Janata Party Won
    356 Haidergarh BAIJNATH RAWAT Bharatiya Janata Party Won
    357 Bhojipura BAHORAN LAL MAURYA Bharatiya Janata Party Won
    358 Puranpur BABU RAM PASWAN Bharatiya Janata Party Won
    359 Lalganj AZAD ARI MARDAN Bahujan Samaj Party Won
    360 Dhaurahra AWASTHI BALA PRASAD Bharatiya Janata Party Won
    361 Meerapur AVTAR SINGH BHADANA Bharatiya Janata Party Won
    362 Bakshi Kaa Talab AVINASH TRIVEDI Bharatiya Janata Party Won
    363 Pindra AVADHESH SINGH Bharatiya Janata Party Won
    364 Ghaziabad ATUL GARG Bharatiya Janata Party Won
    365 Lucknow East ASHUTOSH TANDAN "GOPAL JI" Bharatiya Janata Party Won
    366 Bhatpar Rani ASHUTOSH Samajwadi Party Won
    367 Hamirpur ASHOK KUMAR SINGH CHANDEL Bharatiya Janata Party Won
    368 Dhampur ASHOK KUMAR RANA Bharatiya Janata Party Won
    369 Bilgram Mallanwan ASHISH KUMAR SINGH ASHU Bharatiya Janata Party Won
    370 Gola Gokrannath ARVIND GIRI Bharatiya Janata Party Won
    371 Phoolpur Pawai ARUN KUMAR YADAV Bharatiya Janata Party Won
    372 Chhibramau ARCHANA PANDEY Bharatiya Janata Party Won
    373 Rampur Khas ARADHANA MISHRA 'MONA' Indian National Congress Won
    374 Chunar ANURAG SINGH Bharatiya Janata Party Won
    375 Bahraich ANUPMA JAISWAL Bharatiya Janata Party Won
    376 Khair ANOOP Bharatiya Janata Party Won
    377 Purwa ANIL SINGH Bahujan Samaj Party Won
    378 Shivpur ANIL RAJBHAR Bharatiya Janata Party Won
    379 Koil ANIL PARASHAR Bharatiya Janata Party Won
    380 Ghorawal ANIL KUMAR MAURYA Bharatiya Janata Party Won
    381 Kannauj ANIL KUMAR DOHARE Samajwadi Party Won
    382 Shikarpur ANIL KUMAR Bharatiya Janata Party Won
    383 Alapur ANEETA Bharatiya Janata Party Won
    384 Ballia Nagar ANAND Bharatiya Janata Party Won
    385 Arya Nagar AMITABH BAJPAI Samajwadi Party Won
    386 Mohanlalganj AMBRISH SINGH PUSHKAR Samajwadi Party Won
    387 Shohratgarh AMAR SINGH CHAUDHARY Apna Dal (Soneylal) Won
    388 Kaimganj AMAR SINGH Bharatiya Janata Party Won
    389 Nautanwa AMAN MANI TRIPATHI Independent Won
    390 Mohammadabad ALKA RAI Bharatiya Janata Party Won
    391 Nizamabad ALAMBADI Samajwadi Party Won
    392 Balha AKSHAYVARALAL Bharatiya Janata Party Won
    393 Muradnagar AJIT PAL TYAGI Bharatiya Janata Party Won
    394 Gunnaur AJEET KUMAR URF RAJU YADAV Bharatiya Janata Party Won
    395 Colonelganj AJAY PRATAP SINGH Bharatiya Janata Party Won
    396 Harraiya AJAY KUMAR SINGH ''AJAY SINGH'' Bharatiya Janata Party Won
    397 Tamkuhi Raj AJAY KUMAR LALLU Indian National Congress Won
    398 Bisalpur AGYASH RAM SARAN VERMA Bharatiya Janata Party Won
    399 Rae Bareli ADITI SINGH Indian National Congress Won
    400 Isauli ABRAR AHMAD Samajwadi Party Won
    401 Bithoor ABHIJEET SINGH SANGA Bharatiya Janata Party Won
    402 Raniganj ABHAY KUMAR ALIAS DHIRAJ OJHA Bharatiya Janata Party Won
    403 Dholana AAASLAM CHOUDHARY Bahujan Samaj Party Won
    Last Updated Mar 10, 2022, 9:24 AM IST
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