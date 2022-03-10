UP Election Result 2022: Check the winning candidate list district wise
Will the Samajwadi Party script a historic comeback or will the Yogi Adityanath-led Bharatiya Janata Party government break an over three-decade-old jinx and take a second consecutive term in the state?
The Uttar Pradesh assembly election verdict will start unfolding from 8 am onwards. Will the Samajwadi Party script a historic comeback or will the Yogi Adityanath-led Bharatiya Janata Party government break an over three-decade-old jinx and take a second consecutive term in the state?
Even as the winners of the 2022 assembly elections are to be announced through the day, let's take a look at the winners in 403 assembly constituencies in 2017.
|1
|Lakhimpur
|YOGESH VERMA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|2
|Baghpat
|YOGESH DHAMA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|3
|Agra South
|YOGENDRA UPADHYAYA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|4
|Matera
|YASAR SHAH
|Samajwadi Party
|Won
|5
|Bulandshahr
|VIRENDRA SINGH SIROHI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|6
|Jangipur
|VIRENDRA KUMAR YADAV
|Samajwadi Party
|Won
|7
|Marhara
|VIRENDRA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|8
|Etah
|VIPIN KUMAR DAVID
|Bharatiya Janata Party
|Won
|9
|Bhognipur
|VINOD KUMAR KATIYAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|10
|Babaganj
|VINOD KUMAR
|Independent
|Won
|11
|Chillupar
|VINAY SHANKAR TIWARI
|Bahujan Samaj Party
|Won
|12
|Bidhuna
|VINAY SHAKYA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|13
|Mehnaun
|VINAY KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|14
|Bansgaon
|VIMLESH PASWAN
|Bharatiya Janata Party
|Won
|15
|Phaphamau
|VIKRAMAJEET
|Bharatiya Janata Party
|Won
|16
|Fatehpur Sikri
|VIKRAM SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|17
|Khatauli
|VIKRAM SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|18
|Ayah Shah
|VIKAS GUPTA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|19
|Khurja
|VIJENDRA SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|20
|Hapur
|VIJAY PAL (AADHTI)
|Bharatiya Janata Party
|Won
|21
|Gyanpur
|VIJAY MISHRA
|Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dal
|Won
|22
|Charthawal
|VIJAY KUMAR KASHYAP
|Bharatiya Janata Party
|Won
|23
|Katra Bazar
|VEER VIKRAM SINGH PRINCE
|Bharatiya Janata Party
|Won
|24
|Ayodhya
|VED PRAKASH GUPTA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|25
|Phephana
|UPENDRA TIWARI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|26
|Zaidpur
|UPENDRA SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|27
|Budhana
|UMESH MALIK
|Bharatiya Janata Party
|Won
|28
|Rasara
|UMA SHANKER SINGH
|Bahujan Samaj Party
|Won
|29
|Karachhana
|UJJWAL RAMAN SINGH
|Samajwadi Party
|Won
|30
|Jakhanian
|TRIVENI RAM
|Suheldev Bhartiya Samaj Party
|Won
|31
|Dadri
|TEJPAL SINGH NAGAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|32
|Shamli
|TEJENDRA NIRWAL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|33
|Najibabad
|TASLEEM AHMAD
|Samajwadi Party
|Won
|34
|Sarojini Nagar
|SWATI SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|35
|Padrauna
|SWAMI PRASAD MAURYA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|36
|Mungra Badshahpur
|SUSHMA PATEL
|Bahujan Samaj Party
|Won
|37
|Saiyadraja
|SUSHIL SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|38
|Amritpur
|SUSHIL KUMAR SHAKYA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|39
|Barhapur
|SUSHANT KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|40
|Pathardeva
|SURYA PRATAP SHAHI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|41
|Sultanpur
|SURYA BHAN SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|42
|Mahasi
|SURESHWAR SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|43
|Barhaj
|SURESH TIWARI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|44
|Hargaon
|SURESH RAHI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|45
|Lucknow West
|SURESH KUMAR SHRIVASTAV
|Bharatiya Janata Party
|Won
|46
|Shahjahanpur
|SURESH KUMAR KHANNA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|47
|Jagdishpur
|SURESH KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|48
|Thana Bhawan
|SURESH KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|49
|Rohaniya
|SURENDRA NARAYAN SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|50
|Bairia
|SURENDRA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|51
|Zamania
|SUNITA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|52
|Sahibabad
|SUNIL KUMAR SHARMA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|53
|Laharpur
|SUNEEL VERMA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|54
|Didarganj
|SUKHDEV RAJBHAR
|Bahujan Samaj Party
|Won
|55
|Bijnor
|SUCHI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|56
|Payagpur
|SUBHASH TRIPATHI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|57
|Saidpur
|SUBHASH PASSI
|Samajwadi Party
|Won
|58
|Kanpur Cantt
|SOHIL AKHTAR ANSARI
|Indian National Congress
|Won
|59
|Karhal
|SOBARAN SINGH YADAV
|Samajwadi Party
|Won
|60
|Sadar
|SITARAM
|Bharatiya Janata Party
|Won
|61
|Allahabad West
|SIDHARTH NATH SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|62
|Mant
|SHYAM SUNDER SHARMA
|Bahujan Samaj Party
|Won
|63
|Gopamau
|SHYAM PRAKASH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|64
|Kapilvastu
|SHYAM DHANI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|65
|Majhawan
|SHUCHISMITA MAURYA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|66
|Muhammadabad Gohna
|SHRIRAM SONKAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|67
|Mathura
|SHRIKANT SHARMA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|68
|Dhanghata
|SHRI RAM CHAUHAN
|Bharatiya Janata Party
|Won
|69
|Barauli
|SHRI DALVEER SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|70
|Bikapur
|SHOBHA SINGH CHAUHAN
|Bharatiya Janata Party
|Won
|71
|Jaswantnagar
|SHIVPAL SINGH YADAV
|Samajwadi Party
|Won
|72
|Sirathu
|SHEETLA PRASAD
|Bharatiya Janata Party
|Won
|73
|Sahajanwa
|SHEETAL PANDEY
|Bharatiya Janata Party
|Won
|74
|Maholi
|SHASHANK TRIVEDI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|75
|Jalalabad
|SHARADVIR SINGH
|Samajwadi Party
|Won
|76
|Chakia
|SHARADA PRASAD
|Bharatiya Janata Party
|Won
|77
|Ramnagar
|SHARAD KUMAR AWASTHI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|78
|Gainsari
|SHAILESH KUMAR SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|79
|Shahganj
|SHAILENDRA YADAV LALAI
|Samajwadi Party
|Won
|80
|Mubarakpur
|SHAH ALAM URF GUDDU JAMALI
|Bahujan Samaj Party
|Won
|81
|Bharthana
|SAVITRI KATHERIA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|82
|Varanasi Cantt
|SAURABH SRIVASTAVA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|83
|Kasta
|SAURABH SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|84
|Kithore
|SATYAVIR TYAGI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|85
|Aliganj
|SATYAPAL SINGH RATHAUR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|86
|Meerut South
|SATYA PRAKASH AGARWAL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|87
|Tundla
|SATYA PAL SINGH BAGHEL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|88
|Govind Nagar
|SATYA DEV PACHAURI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|89
|Maharajpur
|SATISH MAHANA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|90
|Dariyabad
|SATISH CHANDRA SHARMA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|91
|Etawah
|SARITA BHADAURIYA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|92
|Khajani
|SANT PRASAD
|Bharatiya Janata Party
|Won
|93
|Tanda
|SANJU DEVI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|94
|Obra
|SANJIV KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|95
|Aligarh
|SANJEEV RAJA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|96
|Jalesar
|SANJEEV KUMAR DIWAKAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|97
|Sikanderpur
|SANJAY YADAV
|Bharatiya Janata Party
|Won
|98
|Pilibhit
|SANJAY SINGH GANGWAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|99
|Rudhauli
|SANJAY PRATAP JAISWAL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|100
|Chail
|SANJAY KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|101
|Saharanpur Nagar
|SANJAY GARG
|Samajwadi Party
|Won
|102
|Anupshahr
|SANJAY
|Bharatiya Janata Party
|Won
|103
|Chauri Chaura
|SANGEETA YADAV
|Bharatiya Janata Party
|Won
|104
|Ghazipur
|SANGEETA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|105
|Sardhana
|SANGEET SINGH SOM
|Bharatiya Janata Party
|Won
|106
|Pratapgarh
|SANGAM LAL GUPTA
|Apna Dal (Soneylal)
|Won
|107
|Atrauli
|SANDEEP KUMAR SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|108
|Kursi
|SAKENDRA PRATAP VERMA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|109
|Chhaprauli
|SAHENDER SINGH RAMALA
|Rashtriya Lok Dal
|Won
|110
|Mughalsarai
|SADHANA SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|111
|Tilhar
|ROSHAN LAL VERMA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|112
|Jalalpur
|RITESH PANDEY
|Bahujan Samaj Party
|Won
|113
|Moradabad Nagar
|RITESH KUMAR GUPTA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|114
|Bhadohi
|RAVINDRA NATH TRIPATHI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|115
|Varanasi North
|RAVINDRA JAISWAL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|116
|Jhansi Nagar
|RAVI SHARMA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|117
|Mahadewa
|RAVI KUMAR SONKAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|118
|Chharra
|RAVENDRA PAL SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|119
|Mirzapur
|RATNAKAR MISHR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|120
|Husainganj
|RANVENDRA PRATAP SINGH URF DHUNNI BHAIYA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|121
|Bah
|RANI PAKSHALIKA SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|122
|Sadabad
|RAMVEER UPADHYAY
|Bahujan Samaj Party
|Won
|123
|Lalitpur
|RAMRATAN KUSHWAHA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|124
|Jasrana
|RAMGOPAL PAPPU LODHI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|125
|Badlapur
|RAMESH CHANDRA MISHRA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|126
|Auraiya
|RAMESH CHANDRA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|127
|Mankapur
|RAMAPATI SHASTRI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|128
|Ramkola
|RAMANAND BAUDH
|Suheldev Bhartiya Samaj Party
|Won
|129
|Marihan
|RAMA SHANKAR SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|130
|Etmadpur
|RAM PRATAP SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|131
|Utraula
|RAM PRATAP ALIAS SHASHIKANT VERMA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|132
|Balamau
|RAM PAL VERMA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|133
|Bachhrawan
|RAM NARESH RAWAT
|Bharatiya Janata Party
|Won
|134
|Bhongaon
|RAM NARESH AGNIHOTRI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|135
|Misrikh
|RAM KRISHNA BHARGAVA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|136
|Bansdih
|RAM GOVIND CHAUDHERI
|Samajwadi Party
|Won
|137
|Shrawasti
|RAM FERAN
|Bharatiya Janata Party
|Won
|138
|Rudauli
|RAM CHANDRA YADAV
|Bharatiya Janata Party
|Won
|139
|Akbarpur
|RAM ACHAL RAJBHAR
|Bahujan Samaj Party
|Won
|140
|Menhdawal
|RAKESH SINGH BAGHEL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|141
|Harchandpur
|RAKESH SINGH
|Indian National Congress
|Won
|142
|Sitapur
|RAKESH RATHORE
|Bharatiya Janata Party
|Won
|143
|Gauriganj
|RAKESH PRATAP SINGH
|Samajwadi Party
|Won
|144
|Vishwanathganj
|RAKESH KUMAR VERMA ALIAS DR.R.K.VERMA
|Apna Dal (Soneylal)
|Won
|145
|Mahoba
|RAKESH KUMAR GOSWAMI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|146
|Iglas
|RAJVEER DILER
|Bharatiya Janata Party
|Won
|147
|Kushinagar
|RAJNIKANT MANI TRIPATHI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|148
|Koraon
|RAJMANI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|149
|Mainpuri
|RAJKUMAR ALIAS RAJU YADAV
|Samajwadi Party
|Won
|150
|Kanth
|RAJESH KUMAR SINGH (CHUNNU)
|Bharatiya Janata Party
|Won
|151
|Bithari Chainpur
|RAJESH KUMAR MISHRA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|152
|Kadipur
|RAJESH GAUTAM
|Bharatiya Janata Party
|Won
|153
|Bareilly Cantt
|RAJESH AGARWAL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|154
|Patti
|RAJENDRA PRATAP SINGH ALIAS MOTI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|155
|Babina
|RAJEEV SINGH "PARICHHA"
|Bharatiya Janata Party
|Won
|156
|Dataganj
|RAJEEV KUMAR SINGH URF BABBU BHAIYA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|157
|Dhanaura
|RAJEEV KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|158
|Milak
|RAJBALA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|159
|Shahabad
|RAJANI TIWARI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|160
|Sandila
|RAJ KUMAR AGRAWAL URF RAJIA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|161
|Naraini
|RAJ KARAN KABIR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|162
|Chhanbey
|RAHUL PRAKASH
|Apna Dal (Soneylal)
|Won
|163
|Domariaganj
|RAGHVENDRA PRATAP SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|164
|Kunda
|RAGHURAJ PRATAP SINGH
|Independent
|Won
|165
|Meerut Cantt
|RAFIQ ANSARI
|Samajwadi Party
|Won
|166
|Manikpur
|R.K. SINGH PATEL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|167
|Bilsi
|PT. RADHA KRISHAN SHARMA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|168
|Siswa
|PREMSAGAR PATEL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|169
|Tarabganj
|PREM NARAYAN PANDEY
|Bharatiya Janata Party
|Won
|170
|Phulpur
|PRAVEEN KUMAR SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|171
|Akbarpur Raniya
|PRATIBHA SHUKLA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|172
|Gonda
|PRATEEK BHUSHAN SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|173
|Purqazi
|PRAMOD UTWAL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|174
|Banda
|PRAKASH DWIVEDI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|175
|Gangoh
|PRADEEP KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|176
|Sakaldiha
|PRABHUNARAYAN YADAV
|Samajwadi Party
|Won
|177
|Gaura
|PRABHAT KUMAR VERMA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|178
|Sandi
|PRABHASH KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|179
|Baldev
|POORAN PRAKASH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|180
|Asmoli
|PINKI YADAV
|Samajwadi Party
|Won
|181
|Hata
|PAWAN KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|182
|Nighasan
|PATEL RAMKUMAR VERMA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|183
|Malhani
|PARASNATH YADAV
|Samajwadi Party
|Won
|184
|Noida
|PANKAJ SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|185
|Unnao
|PANKAJ GUPTA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|186
|Balrampur
|PALTURAM
|Bharatiya Janata Party
|Won
|187
|Nehtaur
|OMKUMAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|188
|Sahaswan
|OMKAR SINGH
|Samajwadi Party
|Won
|189
|Zahoorabad
|OM PRAKASH RAJBHAR
|Suheldev Bhartiya Samaj Party
|Won
|190
|Hardoi
|NITIN AGARWAL
|Samajwadi Party
|Won
|191
|Rasulabad
|NIRMALA SANKHWAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|192
|Kalyanpur
|NILIMA KATIYAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|193
|Meja
|NEELAM KARWARIYA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|194
|Sevapuri
|NEEL RATAN SINGH PATEL "NEELU"
|Apna Dal (Soneylal)
|Won
|195
|Thakurdwara
|NAVAB JAN
|Samajwadi Party
|Won
|196
|Chamraua
|NASEER AHMAD KHAN
|Samajwadi Party
|Won
|197
|Behat
|NARESH SAINI
|Indian National Congress
|Won
|198
|Mahmoodabad
|NARENDRA SINGH VERMA
|Samajwadi Party
|Won
|199
|Loni
|NANDKISHOR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|200
|Allahabad South
|NAND GOPAL GUPTA NANDI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|201
|Kairana
|NAHID HASAN
|Samajwadi Party
|Won
|202
|Bhojpur
|NAGENDRA SINGH RATHORE
|Bharatiya Janata Party
|Won
|203
|Gopalpur
|NAFEES AHMAD
|Samajwadi Party
|Won
|204
|Kaiserganj
|MUKUT BIHARI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|205
|Mau
|MUKHTAR ANSHARI
|Bahujan Samaj Party
|Won
|206
|Shikohabad
|MUKESH VERMA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|207
|Madhogarh
|MOOLCHANDRA SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|208
|Bilari
|MOHD. FAEEM
|Samajwadi Party
|Won
|209
|Pratappur
|MOHD MUJTABA SIDDQUI
|Bahujan Samaj Party
|Won
|210
|Kundarki
|MOHAMMAD RIZWAN
|Samajwadi Party
|Won
|211
|Rampur
|MOHAMMAD AZAM KHAN
|Samajwadi Party
|Won
|212
|Bhinga
|MOHAMMAD ASLAM
|Bahujan Samaj Party
|Won
|213
|Suar
|MOHAMMAD ABDULLAH AZAM KHAN
|Samajwadi Party
|Won
|214
|Farrukhabad
|MEJOR SUNIL DUTT DWIVEDI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|215
|Amroha
|MEHBOOB ALI
|Samajwadi Party
|Won
|216
|Tiloi
|MAYANKESHWAR SHARAN SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|217
|Sikandra
|MATHURA PRASAD PAL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|218
|Saharanpur
|MASOOD AKHTAR
|Indian National Congress
|Won
|219
|Dadraul
|MANVENDRA SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|220
|Nagina
|MANOJ KUMAR PARAS
|Samajwadi Party
|Won
|221
|Unchahar
|MANOJ KUMAR PANDEY
|Samajwadi Party
|Won
|222
|Mehroni
|MANOHAR LAL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|223
|Srinagar
|MANJU TYAGI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|224
|Rath
|MANISHA ANURAGI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|225
|Firozabad
|MANISH ASIJA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|226
|Patiyali
|MAMTESH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|227
|Kheragarh
|MAHESH KUMAR GOYAL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|228
|Badaun
|MAHESH CHANDRA GUPTA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|229
|Kidwai Nagar
|MAHESH CHANDRA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|230
|Hasanpur
|MAHENDRA SINGH KHARGVANSHI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|231
|Biswan
|MAHENDRA SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|232
|Pipraich
|MAHENDRA PAL SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|233
|Nanpara
|MADHURI VERMA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|234
|Noorpur
|LOKENDRA SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|235
|Mohammadi
|LOKENDRA PRATAP SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|236
|Mariyahu
|LEENA TIWARI
|Apna Dal (Soneylal)
|Won
|237
|Chhata
|LAXMI NARAYAN
|Bharatiya Janata Party
|Won
|238
|Katehari
|LAL JI VERMA
|Bahujan Samaj Party
|Won
|239
|Manjhanpur
|LAL BAHADUR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|240
|Dibiyapur
|LAKHAN SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|241
|Bisauli
|KUSHAGRA SAGAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|242
|Sawaijpur
|KUNVAR MADHVENDRA PRATAP
|Bharatiya Janata Party
|Won
|243
|Bangarmau
|KULDEEP SINGH SENGAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|244
|Kalpi
|KU. NARENDRA PAL SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|245
|Khaga
|KRISHNA PASWAN
|Bharatiya Janata Party
|Won
|246
|Baraut
|KRISHANPAL MALIK URF KRISHANPAL MALIK
|Bharatiya Janata Party
|Won
|247
|Barkhera
|KISHAN LAL RAJPOOT
|Bharatiya Janata Party
|Won
|248
|Nawabganj
|KESAR SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|249
|Goverdhan
|KARINDA SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|250
|Bindki
|KARAN SINGH PATEL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|251
|Muzaffarnagar
|KAPIL DEV AGARWAL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|252
|Rampur Karkhana
|KAMLESH SHUKLA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|253
|Chandpur
|KAMLESH SAINI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|254
|Garhmukteshwar
|KAMAL SINGH MALIK
|Bharatiya Janata Party
|Won
|255
|Ghatampur
|KAMAL RANI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|256
|Mehnagar
|KALPNATH PASWAN
|Samajwadi Party
|Won
|257
|Salempur
|KALI PRASAD
|Bharatiya Janata Party
|Won
|258
|Tirwa
|KAILASH SINGH RAJPUT
|Bharatiya Janata Party
|Won
|259
|Ajagara
|KAILASH NATH SONKAR
|Suheldev Bhartiya Samaj Party
|Won
|260
|Tulsipur
|KAILASH NATH SHUKLA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|261
|Fatehabad
|JITENDRA VERMA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|262
|Siwalkhas
|JITENDRA PAL SINGH (BILLU)
|Bharatiya Janata Party
|Won
|263
|Garautha
|JAWAHAR LAL RAJPOOT
|Bharatiya Janata Party
|Won
|264
|Khadda
|JATASHANKER TRIPATHI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|265
|Deoria
|JANMEJAI SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|266
|Soraon
|JAMUNA PRASAD
|Apna Dal (Soneylal)
|Won
|267
|Maharajganj
|JAIMANGAL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|268
|Bansi
|JAI PRATAP SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|269
|Rudrapur
|JAI PRAKASH NISHAD
|Bharatiya Janata Party
|Won
|270
|Jahanabad
|JAI KUMAR SINGH JAIKI
|Apna Dal (Soneylal)
|Won
|271
|Malihabad
|JAI DEVI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|272
|Machhlishahr
|JAGDISH SONKAR
|Samajwadi Party
|Won
|273
|Agra North
|JAGAN PRASAD GARG
|Bharatiya Janata Party
|Won
|274
|Sambhal
|IQBAL MEHMOOD
|Samajwadi Party
|Won
|275
|Goshainganj
|INDRA PRATAP ALIAS KHABBU TIWARI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|276
|Bhagwant Nagar
|HRIDAY NARAYAN DIKSHIT
|Bharatiya Janata Party
|Won
|277
|Agra Rural
|HEMLATA DIWAKAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|278
|Sishamau
|HAZI IRFAN SOLANKI
|Samajwadi Party
|Won
|279
|Palia
|HARVINDER KUMAR SAHANI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|280
|Allahabad North
|HARSHVARDHAN BAJPAI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|281
|Sirsaganj
|HARIOM YADAV
|Samajwadi Party
|Won
|282
|Hathras
|HARI SHANKAR MAHOR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|283
|Sidhauli
|HARGOVIND BHARGAVA
|Bahujan Samaj Party
|Won
|284
|Duddhi
|HAR IRAM
|Apna Dal (Soneylal)
|Won
|285
|Handia
|HAKIM LAL
|Bahujan Samaj Party
|Won
|286
|Moradabad Rural
|HAJI IKRAM QURESHI
|Samajwadi Party
|Won
|287
|Paniyara
|GYANENDRA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|288
|Sevata
|GYAN TIWARI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|289
|Chandausi
|GULAB DEVI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|290
|Milkipur
|GORAKH NATH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|291
|Jaunpur
|GIRISH CHANDRA YADAV
|Bharatiya Janata Party
|Won
|292
|Orai
|GAURI SHANKAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|293
|Amethi
|GARIMA SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|294
|Fazilnagar
|GANGA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|295
|Caimpiyarganj
|FATEH BAHADUR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|296
|Ghosi
|FAGU CHAUHAN
|Bharatiya Janata Party
|Won
|297
|Azamgarh
|DURGA PRASAD
|Samajwadi Party
|Won
|298
|Atraulia
|DR.SANGRAM YADAV
|Samajwadi Party
|Won
|299
|Lucknow North
|DR.NEERAJ BORA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|300
|Nakur
|DR.DHARAM SINGH SAINI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|301
|Meerut
|DR. SOMENDRA TOMAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|302
|Faridpur
|DR. SHYAM BIHARI LAL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|303
|Itwa
|DR. SATISH CHANDRA DWIVEDI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|304
|Lucknow Cantt
|DR. REETA JOSHI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|305
|Gorakhpur Urban
|DR. RADHA MOHAN DAS AGRAWAL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|306
|Varanasi South
|DR. NEELKANTH TIWARI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|307
|Modinagar
|DR. MANJU SHIWACH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|308
|Agra Cantonment
|DR. GIRRAJ SINGH DHARMESH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|309
|Meerganj
|DR. D.C. VERMA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|310
|Bareilly
|DR. ARUN KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|311
|Debai
|DR. ANITA LODHI RAJPUT
|Bharatiya Janata Party
|Won
|312
|Bara
|DR. AJAI KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|313
|Zafrabad
|DR HARENDRA PRASAD SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|314
|Hastinapur
|DINESH KHATIK
|Bharatiya Janata Party
|Won
|315
|Kerakat
|DINESH CHAUDHARY
|Bharatiya Janata Party
|Won
|316
|Aurai
|DINANATH BHASKAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|317
|Khalilabad
|DIGVIJAY NARAYAN ALIS JAY CHAUBEY
|Bharatiya Janata Party
|Won
|318
|Jewar
|DHIRENDRA SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|319
|Sareni
|DHIRENDRA BAHADUR SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|320
|Barabanki
|DHARMRAJ SINGH YADAV URF SURESH YADAV
|Samajwadi Party
|Won
|321
|Shekhupur
|DHARMENDRA KUMAR SINGH SHAKYA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|322
|Aonla
|DHARAM PAL SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|323
|Belthara Road
|DHANANJAY KANNOUJIA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|324
|Kasganj
|DEVENDRA SINGH RAJPUT
|Bharatiya Janata Party
|Won
|325
|Amanpur
|DEVENDRA PRATAP
|Bharatiya Janata Party
|Won
|326
|Siana
|DEVENDRA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|327
|Rampur Maniharan
|DEVENDER KUMAR NIM
|Bharatiya Janata Party
|Won
|328
|Lambhua
|DEOMANI DWIVEDI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|329
|Basti Sadar
|DAYARAM CHAUDHARY
|Bharatiya Janata Party
|Won
|330
|Madhuban
|DARA SINGH CHAUHAN
|Bharatiya Janata Party
|Won
|331
|Salon
|DAL BAHADUR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|332
|Baheri
|CHHATRA PAL SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|333
|Powayan
|CHETRAM
|Bharatiya Janata Party
|Won
|334
|Naugawan Sadat
|CHETAN CHAUHAN
|Bharatiya Janata Party
|Won
|335
|Fatehpur
|CHAU. UDAYBHAN SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|336
|Chitrakoot
|CHANDRIKA PRASAD UPADHYAY
|Bharatiya Janata Party
|Won
|337
|Baberu
|CHANDRAPAL KUSHWAHA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|338
|Kaptanganj
|CHANDRA PRAKASH ALIAS CA CHANDRA PRAKASH SHUKL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|339
|Lucknow Central
|BRIJESH PATHAK
|Bharatiya Janata Party
|Won
|340
|Mohan
|BRIJESH KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|341
|Deoband
|BRIJESH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|342
|Charkhari
|BRIJBHUSHAN RAJPOOT ALIAS GUDDU BHAIYA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|343
|Tindwari
|BRAJESH KUMAR PRAJAPATI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|344
|Kishni
|BRAJESH KUMAR
|Samajwadi Party
|Won
|345
|Sikandra Rao
|BIRENDRA SINGH RANA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|346
|Gorakhpur Rural
|BIPIN SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|347
|Sikandrabad
|BIMLA SINGH SOLANKI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|348
|Mauranipur
|BIHARILAL ARYA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|349
|Robertsganj
|BHUPESH CHAUBEY
|Bharatiya Janata Party
|Won
|350
|Bilhaur
|BHAGWATI PRASAD SAGAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|351
|Katra
|BAWAN SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|352
|Sagri
|BANDANA SINGH
|Bahujan Samaj Party
|Won
|353
|Safipur
|BAMBA LAL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|354
|Bilaspur
|BALDEV SINGH AULAKH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|355
|Pharenda
|BAJRANG BAHADUR SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|356
|Haidergarh
|BAIJNATH RAWAT
|Bharatiya Janata Party
|Won
|357
|Bhojipura
|BAHORAN LAL MAURYA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|358
|Puranpur
|BABU RAM PASWAN
|Bharatiya Janata Party
|Won
|359
|Lalganj
|AZAD ARI MARDAN
|Bahujan Samaj Party
|Won
|360
|Dhaurahra
|AWASTHI BALA PRASAD
|Bharatiya Janata Party
|Won
|361
|Meerapur
|AVTAR SINGH BHADANA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|362
|Bakshi Kaa Talab
|AVINASH TRIVEDI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|363
|Pindra
|AVADHESH SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|364
|Ghaziabad
|ATUL GARG
|Bharatiya Janata Party
|Won
|365
|Lucknow East
|ASHUTOSH TANDAN "GOPAL JI"
|Bharatiya Janata Party
|Won
|366
|Bhatpar Rani
|ASHUTOSH
|Samajwadi Party
|Won
|367
|Hamirpur
|ASHOK KUMAR SINGH CHANDEL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|368
|Dhampur
|ASHOK KUMAR RANA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|369
|Bilgram Mallanwan
|ASHISH KUMAR SINGH ASHU
|Bharatiya Janata Party
|Won
|370
|Gola Gokrannath
|ARVIND GIRI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|371
|Phoolpur Pawai
|ARUN KUMAR YADAV
|Bharatiya Janata Party
|Won
|372
|Chhibramau
|ARCHANA PANDEY
|Bharatiya Janata Party
|Won
|373
|Rampur Khas
|ARADHANA MISHRA 'MONA'
|Indian National Congress
|Won
|374
|Chunar
|ANURAG SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|375
|Bahraich
|ANUPMA JAISWAL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|376
|Khair
|ANOOP
|Bharatiya Janata Party
|Won
|377
|Purwa
|ANIL SINGH
|Bahujan Samaj Party
|Won
|378
|Shivpur
|ANIL RAJBHAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|379
|Koil
|ANIL PARASHAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|380
|Ghorawal
|ANIL KUMAR MAURYA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|381
|Kannauj
|ANIL KUMAR DOHARE
|Samajwadi Party
|Won
|382
|Shikarpur
|ANIL KUMAR
|Bharatiya Janata Party
|Won
|383
|Alapur
|ANEETA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|384
|Ballia Nagar
|ANAND
|Bharatiya Janata Party
|Won
|385
|Arya Nagar
|AMITABH BAJPAI
|Samajwadi Party
|Won
|386
|Mohanlalganj
|AMBRISH SINGH PUSHKAR
|Samajwadi Party
|Won
|387
|Shohratgarh
|AMAR SINGH CHAUDHARY
|Apna Dal (Soneylal)
|Won
|388
|Kaimganj
|AMAR SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|389
|Nautanwa
|AMAN MANI TRIPATHI
|Independent
|Won
|390
|Mohammadabad
|ALKA RAI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|391
|Nizamabad
|ALAMBADI
|Samajwadi Party
|Won
|392
|Balha
|AKSHAYVARALAL
|Bharatiya Janata Party
|Won
|393
|Muradnagar
|AJIT PAL TYAGI
|Bharatiya Janata Party
|Won
|394
|Gunnaur
|AJEET KUMAR URF RAJU YADAV
|Bharatiya Janata Party
|Won
|395
|Colonelganj
|AJAY PRATAP SINGH
|Bharatiya Janata Party
|Won
|396
|Harraiya
|AJAY KUMAR SINGH ''AJAY SINGH''
|Bharatiya Janata Party
|Won
|397
|Tamkuhi Raj
|AJAY KUMAR LALLU
|Indian National Congress
|Won
|398
|Bisalpur
|AGYASH RAM SARAN VERMA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|399
|Rae Bareli
|ADITI SINGH
|Indian National Congress
|Won
|400
|Isauli
|ABRAR AHMAD
|Samajwadi Party
|Won
|401
|Bithoor
|ABHIJEET SINGH SANGA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|402
|Raniganj
|ABHAY KUMAR ALIAS DHIRAJ OJHA
|Bharatiya Janata Party
|Won
|403
|Dholana
|AAASLAM CHOUDHARY
|Bahujan Samaj Party
|Won
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