UPSC releases Civil Service (Main) Examination 2021 result: Here is full list of 685 candidates

The four top slots in the ranking list have gone to women this year with Shruti Sharma topping the examination followed by Ankita Agarwal and Gamini Singla on the second and third rank respectively.

The Union Public Service Commission (UPSC) on Monday declared the Civil Service (Main) Examination 2021 results. The order of merit of of 685 candidates was drawn based on the result of the written part of Civil Services Examination, 2021 held in January 2022 and the interviews for Personality Test held in April-May 2022.

The four top slots in the ranking list have gone to women this year with Shruti Sharma topping the examination followed by Ankita Agarwal and Gamini Singla on the second and third rank respectively.

The UPSC conducts the examination to select officers of the Indian Administrative Service, Indian Foreign Service and Indian Police Service (IPS) among others.

Here is the full list of candidates who have been recommended for appointment to the civil services

1 0803237 Shruti Sharma

2 0611497 Ankita Agarwal

3 3524519 Gamini Singla

4 5401266 Aishwarya Verma

5 0804881 Utkarsh Dwivedi

6 0834409 Yaksh Chaudhary

7 0886777 Samyak S Jain

8 0801479 Ishita Rathi

9 1118762 Preetam Kumar

10 6301529 Harkeerat Singh Randhawa

11 0839316 Shubhankar Pratyush Pathak

12 0859275 Yasharth Shekhar

13 0511100 Priyamvada Ashok Mhaddalkar

14 0840534 Abhinav J Jain

15 7600782 C Yaswanthkumar Reddy

16 0849748 Anshu Priya

17 6400929 Mehak Jain

18 6624586 Ravi Kumar Sihag

19 8500663 Diksha Joshi

20 0854091 Arpit Chauhan

21 1903769 Dilip K Kainikkara

22 0808356 Sunil Kumar Dhanwanta

23 0304401 Ashish

24 5110593 Pusapati Sahitya

25 0863045 Shruti Rajlakshmi

26 4121721 Utsav Anand

27 7914222 Saksham Goel

28 1009473 Mantri Mourya Bharadwaj

29 7102140 Bhavishya

30 0502145 Naman Goyal

31 0323860 Avinash V

32 6605885 Navandar Anay Nitin

33 3516855 Jaspinder Singh

34 6305384 Shashvat Sangwan

35 0413129 Kartikeya Jaiswal

36 0832383 Jasmine

37 1016184 V Sanjana Simha

38 0859480 Ravi Kumar

39 6313181 Vishal Dhakad

40 0854740 Kushal Jain

41 0807878 Sonali Dev

42 5610120 Swathi Sree T

43 0623772 Shubham Shukla

44 7808206 Anjali Shrotriya

45 4914110 Shradha Shukla

46 5604724 Ramya C S

47 3531209 Naman Kumar Singla

48 0886823 Ayushi

49 1105645 Divyansh Singh

50 8101939 Abhijit Ray

51 4902568 Akshay Pillay

52 1602688 Ankur Das

53 0835485 Arpit Sangal

54 6000943 Arpit Gupta

55 0861023 Pratibha Dahiya

56 0823676 Kiranmayi Koppisetti

57 1903199 Alfred Ov

58 0861281 Divya Shakti

59 0835458 Mukul Jain

60 7806666 Shraddha Gome

61 3512239 Mohit Kasniya

62 6206389 Tirumani Sri Pooja

63 0807685 Karthik Panigrahi

64 0873463 Kanika

65 6312044 Pulkit

66 2407133 Akhil V Menon

67 3535597 Anand Malhotra

68 0809795 Anendya Raajsshre

69 0300946 Gaddam Sudheer Kumar Reddy

70 1006210 Narayan Amit Malempati

71 6808285 Shreya Shree

72 3405956 Parth Gupta

73 4103715 Namrata Choubey

74 0837632 Ayush Venkat Vats

75 7002601 Surbhi Singla

76 0875604 Charu

77 2612322 Ashutosh Kumar

78 0810011 Surbhi Goyal

79 0811050 Sampada Trivedi

80 3532741 Nikhil Mahajan

81 4905243 Ishu Agrawal

82 0867976 Pooja Kumari Jha

83 1529867 Shailja

84 6306576 Sujawal Jagga

85 0818451 Ashish Kumar

86 5304116 Gourab Kumar Agarwal

87 1203664 S Sivanandham

88 8102300 Aman Agarwal

89 0409720 Ankit Kumar Chouksey

90 6627300 Shubhansu Katiyar

91 6315762 Pragya Jat

92 0324519 N J Benaka Prasad

93 0879483 Deepesh Kumari

94 0623878 Indrashis Datta

95 0415721 Krishan Lalchandani

96 6903989 Mini Shukla

97 6402953 Bhaisare Shubham Ashok

98 6709426 Aniket Dnyaneshwar Hirde

99 0804511 Tharun Patnaik Madala

100 1905454 Kiran P B

101 0872109 Lakshay Anand

102 4904842 Prakhar Chandrakar

103 0807024 Charu Dhankar

104 6316501 Prahlad Narayan Sharma

105 1530989 Sanket Kumar

106 0806266 Akshat Aayush

107 3402427 Pankaj Yadav

108 1908437 Roja S Rajan

109 0811577 Areeba Nomaan

110 0833294 Vikas Mahato

111 2402341 C B Rex

112 0867579 Anna Sinha

113 0804252 Shantanu Sunil Malani

114 1123523 Ajey Singh Rathore

115 0864107 Sonia Katariya

116 0879624 Shambhavi Mishra

117 0113134 Akunuri Naresh

118 0323091 Melvyn Varghese

119 0801988 Vrushti Jain

120 1134168 Tanushree Meena

121 3516891 Uttam

122 3512910 Shivani

123 2606278 Kritika Shukla

124 0403759 Riju Shrivastava

125 0851623 Mohd Suboor Khan

126 6402622 Chiranjeev Anand

127 4123144 Sarwapriya Sinha

128 0831892 L Ambica Jain

129 0404252 Aditya Kakade

130 3504602 Antriksh Jain

131 0210332 Atulesh Jha

132 6107587 Mayank Pathak

133 0835604 Kishlay Kushwaha

134 0336768 Sam Varghese

135 7804946 Ananya Awasthi

136 1041582 Arugula Sneha

137 0112732 Rishabh Runwal

138 0820560 Twinkle Jain

139 0300804 Nikhil Basavaraj Patil

140 0419129 Lipi Nagayach

141 5206982 Praveen Singh Charan

142 3509731 Sandhya Partap

143 6315378 Anushtha Kalia

144 0845603 Narayani Bhatia

145 1904974 Arjun Unnikrishnan

146 0830201 Abhinav

147 4909511 Mayank Dubey

148 2628040 Devesh Chaturvedi

149 3804898 Bhosale Shubham Sanjay

150 3539134 Navdeep Aggarwal

151 0307435 Vinay Kumar Gadge

152 6115223 Neha Jain

153 6005052 Divyansh Shukla

154 6204995 V Maneesha

155 1035728 S Chitharanjan

156 4905633 Pratik Agrawal

157 0319697 Kannedhara Manoj Kumar

158 0838606 Raj Krishna

159 0819941 Urvi Sikri

160 0818064 Himani Singhal

161 8200866 Bokka Chaitanya Reddy

162 1017600 Syed Mustafa Hashmi

163 0403059 Vaibhav Rawat

164 0840213 Vivek Tiwari

165 0873755 Mudra Gairola

166 6402224 Tarun Goyal

167 6403174 Uma Shankar Prasad

168 0856055 Gaurav Pandey

169 2608780 Ankita Mishra

170 1516997 Karmveer Keshav

171 0314261 Kumar Shivashish

172 7809990 Simran Bhardwaj

173 1110316 Vishal Jangid

174 0800255 Ayush Jakhar

175 1415491 Amit Ranjan

176 5809230 Smriti Bhardwaj

177 5912265 Shivangi Goel

178 1409812 Ayush Jain

179 3515368 Amrit Jain

180 0819925 Shristi Singh

181 3810583 Ramendra Prasad

182 7902651 Ghanshyam Gautam

183 1012254 Prathyush Sarasa

184 0513630 Lovish Garg

185 0841075 Anjali Sharma

186 0502146 Samiksha Ratneshchand Jain

187 0401957 Sonali Singh Parmar

188 6400620 Archita Mittal

189 2403312 P K Sidharth Ramkumar

190 6412075 Lokesh Yadav

191 0319716 Apoorva Basur

192 5705769 Sreekumar Ravindrakumar

193 1420086 Ashu Pant

194 6628544 Pawar Omkar Madhukar

195 4001160 Madhan C

196 0308349 Shruti

197 6311454 Shubhra Kumari

198 1122950 Mayur Khandelwal

199 0806011 Pooja Sahu

200 0855930 Aditya Verma

201 8201104 Donthula Zenith Chandra

202 6613135 Rameshwar Sudhakar Sabbanwad

203 6616555 Wakhare Akshay Anil

204 7810159 Arjit Mahajan

205 0708531 Durga Prasad Adhikary

206 0832947 Anand Kumar Singh

207 0316826 Nithya R

208 0815637 Dinesh Pratap Singh Rathore

209 0849794 Divyanshu Tiwari

210 5904251 S Gautham Raj

211 1902851 Lalith Kumar V

212 6506988 Mahadik Akshay Sanjay

213 3902598 Manoj Ramanath Hegde

214 1003490 Akavaram Sasya Reddy

215 0848857 Rishabh Trivedi

216 4905606 Divyanjali Jaiswal

217 0869332 Anu Beniwal

218 7005803 Abhishek

219 0321397 Manjunath R

220 6314064 Garima

221 1117067 Vikas Ruhela

222 0319546 M P Rajesh Ponnappa

223 7904782 Kaanchi Singhal

224 6611378 Desai Tanmayi Suhas

225 5400496 Aditya Raj

226 0847335 Patil Abhijeet Rajendra

227 6301190 Parul Yadav

228 0833431 Mayank Mishra

229 6308941 Arpita Rajput

230 7814854 Tanmay Kale

231 3903325 Tarun Kumar Shukla

232 0712573 Biswa Bisruta Tripathy

233 6301399 Sachin Sharma

234 1413266 Kunal Gururani

235 6210633 Aswin Mani Deep Kakumanu

236 6302055 Khatri Vishal Dinanath

237 0503054 Sanchit Gupta

238 0812655 Wairokpam Punshiba Singh

239 8500058 Geetika

240 6311881 Utsav Pandey

241 2617076 Anuja Trivedi

242 0820916 Preeti Kumari

243 1110696 Utkarsh Khandal

244 1202289 Chathriya Kavin D J

245 0886729 Priyanshu Khati

246 0829632 Manish Kumar

247 0853453 Mridul Shivhare

248 6704704 Ishan Ajit Tipnis

249 6013920 Prafull Kumar Sharma

250 3910447 Sahithya M Aladakatti

251 0850765 Rahul Bansal

252 0801673 Pratik Nandkishor Mantri

253 6900717 Ayush Bhadauria

254 4912201 Abhishek Agrawal

255 0862751 Siddharth K Misra

256 0879887 Shubham Bajaj

257 6406439 Archita Goyal

258 0816393 Akash Sinha

259 0833748 Ravindra Kumar Gupta

260 1103382 Neha Byadwal

261 0826192 Sonika Kumari

262 0847240 Suyash Kumar Singh

263 0338251 Sumit Kumar Thakur

264 6310398 Prassannakumar V

265 1306493 Rathod Ashwin Babusingh

266 0875941 Anuradha

267 6629429 Mandhare Soham Sunil

268 0870289 Abhinav Jain

269 0807343 Anup Garg

270 0615114 Raj Anand

271 1228359 Kartik Kansal

272 0879559 Vidyasagar

273 0814479 Samir Kumar Jena

274 5706172 Afnan Abdu Samed

275 6413177 Vikalpa N Vishwakarma

276 0837240 Arshad Muhammed

277 1525595 Kumar Aniket

278 1913907 Jithin Krishnan B

279 2605873 Mohd Saquib Alam

280 6703258 Kale Sagar Vijay

281 2637039 Saurya Man Patel

282 0405359 Abhi Jain

283 0856348 Aditya Kushwaha

284 0838018 Priya Rani

285 0875895 Shweta Pandey

286 0865301 Rachit Kumar Gupta

287 3402889 Asrar Ahmad Kichloo

288 0420643 Chhaya Singh

289 6903490 Peeyush Dubey

290 0878937 Prateek Jain

291 0314182 Kalpashree K R

292 0841498 Akash Verma

293 0885215 Daksh Jain

294 3518303 Jasleen Kaur

295 0503767 Rohan Kadam

296 0857918 Rituraj Pratap Singh

297 5602356 Kamaleshwar Rao S

298 1133051 Nidhi Goyal

299 2602200 Pranjal Srivastava

300 3400348 Shivani Jerngal

301 0103187 Tushar Anand

302 0825688 Hardik Agarwal

303 5400129 Preksha Agrawal

304 5404917 Garima Nagpal

305 2400576 Ashik Ali P I

306 6302163 Soumyaranjan Pradhan

307 0850223 G Harishankar

308 0314783 Aruna M

309 6204269 Mohammed Abdul Rawoof Shaik

310 5106793 Srinivas Sadi

311 0312332 Deepak Ramachandra Shet

312 5204364 Chirag Mehta

313 3601556 Gaurav Kumar

314 1012216 Jeenu Sri Jaswanth Chandra

315 6625461 Yadav Ranjit Mohan

316 4914166 Aakash Shrishrimal

317 1901198 Hridya S Vijayan

318 0306666 Harshavardana B J

319 5919788 Gajanan Bale

320 6304043 Aashima Goyal

321 1519552 Rahul Anand

322 0832240 Rijul

323 0310765 Divya P

324 0823314 Ajit Kumar

325 6607403 Kajale Vaibhav Nitin

326 0124567 Vivek Kumar Modi

327 6305247 Hemant Kumar

328 1128530 Rammohan Meena

329 0847573 Krishna Pal Rajpoot

330 0852696 Sakshi Kumari

331 0833887 Vandana Meena

332 6313489 Barot Hiren Jitendrabhai

333 6614930 Pathare Abhijeet Baban

334 0832246 Alok Prasad

335 1223385 Nivetha S

336 8203786 Vidyamari Sridhar

337 0854608 Akash Joshi

338 1227429 Angeline Renita R

339 7506946 Satish Kumar V

340 0825856 Raghvendra Sharma

341 0119836 Jayvir Gadhvi

342 0407963 Akarsh Soni

343 0826702 Raghvendra Meena

344 6404515 Nazish Umar Ansari

345 6317832 Usha Yadav

346 0855027 Alok Ranjan

347 1123946 Jiwan Devashish Beniwal

348 1211323 Nithya Radhakrishnan

349 4904917 Rahul Deshmukh

350 1025782 Dibbada S V Ashok

351 0815759 Abhishek Yadav

352 0310144 Vinay Kumar D H

353 1213916 R Vidyadhar

354 2614253 Vimal Kumar Pathak

355 0829978 Pratibha

356 1502528 Shweta Bharti

357 7912001 Kumar Saurabh

358 6303875 Ramteke Sumit Sudhakar

359 0804246 Rahul

360 0820556 Aman Akash

361 0806953 Vipin Dubey

362 0886629 Ashish Kumar Thakur

363 5610042 S Shivaraman

364 6306144 Faisal Khan

365 6307071 Om Prakash

366 3802594 Bhosale Vinayak Gopal

367 0846554 Rajesh Kumar Mourya

368 0844663 Shumaila Choudhary

369 0809337 Arpit Sharma

370 6318957 Satender Singh

371 1102207 Bhavesh Chaudhary

372 0886069 Gauravjeet Singh

373 0879838 Tikam Singh Verma

374 1011485 Gugulavath Sharath Nayak

375 1301550 Aditya Patle

376 4905331 Harshit Mehar

377 0872771 Rahul Bansal

378 8700364 Arunkumar V

379 1508356 Anurag Nayan

380 0821434 Mayank Singh

381 0885161 Manoj Kumar Yadav

382 0886281 Krishna Kant Kanwaria

383 6107369 Kislay Sisodia

384 6318694 Yashwant Meena

385 0801321 Jyoti Yadav

386 0506335 Mavis Tak

387 1120203 Rohan Keshan

388 0848197 Umesh Goyal

389 1225443 T Bhuvanesh Ram

390 4905510 Akash Kumar Shukla

391 2614945 Ayush Kumar Sheohare

392 4121796 Ritesh Singh

393 0507573 Yadav Vivekkumar Parasnath

394 0827313 Suvigya S Chandra

395 1300555 Sisle Swapnil Mahadeo

396 3534373 Rohit Kumar

397 2632258 Chaitanya

398 6629554 Mhetre Sayali Narayan

399 1134323 Ishan Soni

400 1222390 Madhivanan S

401 0407312 Pooja Soni

402 6903598 Shivam Dhakar

403 6312383 Aashish Kumar

404 1106762 Ramkrishna Saran

405 0823411 Manjeet Kumar

406 0803011 Gaurav Kumar

407 0820787 Anurag Chopra

408 0511438 Mahajan Harshal Rajesh

409 6604949 More Shivhar Chakradhar

410 3519684 Rishabh Bhola

411 0840702 Amit Anand

412 3403195 Dwarka Gaadhi

413 5812513 Alok Kumar

414 0879730 Md Qamaruddin Khan

415 0859706 Sulochana Meena

416 3600528 Pandere Chetan Nitin

417 0234931 Vivek Kumar Maurya

418 0105417 Pawar Swapnil Jagannath

419 5812606 Mohd Shabir

420 1206993 Nallamothu Bala Krishna

421 1523385 Suman Saurabh

422 0826342 Pranjal Dhanda

423 6507551 Pankaj Gujar

424 6606201 Mane Ajinkya Baburao

425 7306447 Meghana K T

426 0845394 Prince Kumar

427 7602888 Polur Sreelekha

428 1902355 John George Dcoutho

429 1209936 Sangeetha K

430 6310991 Ayush Yadav

431 1902189 Niranjana M

432 0843910 Jyoti

433 6617205 Shinde Omkar Rajendra

434 4128659 Raj Vikram

435 0204165 Anshul Singh

436 3405464 Namneet Singh

437 0814447 Ramneek Gautam

438 0854715 Divya

439 3508740 Keshav Gupta

440 0850871 Vaishali Jain

441 5806980 Faisal Raza

442 0866416 Neelesh Kumar Singh

443 0401098 Aekant Jain

444 0873472 Shrestha Sree

445 0849950 Paras Garg

446 1145452 Manish Agrawal

447 1121275 Jitendra Sharma

448 0850961 Piyush Kumar Rai

449 0335906 Preeti Panchal

450 6303929 Munesh Sood

451 6703406 Deshmukh Roshan Pradeep

452 7002383 Harjit Singh

453 0237071 Shivam Chandra

454 3503247 Saurav Kumar Saini

455 0302387 Ravinandan B M

456 8101588 Abhishek Kumar Yadav

457 6404830 Masoom Raja Khan

458 0803155 Yuvraj Marmat

459 0800531 Satinder Kaur

460 1412017 Mukul Beniwal

461 8200826 Bairy Ruthvik

462 6619699 Patil Devraj Manish

463 1913742 Anjali Bhavana

464 5700404 Ashif A

465 6000576 Kedar Nath Shukla

466 0418803 Rohit Kumar Shah

467 1111749 Sanya

468 4115126 Kumar Kislay

469 0806670 Y V R Sashi Sekhar

470 1010295 Uppuluri Chaitanya

471 7807689 Sourav Belani

472 8005742 Ankit Sinha

473 3912873 Vineet Kumar

474 0833416 Muskan Dagar

475 5706668 Aparna O

476 0819173 Neha Goyal

477 1904608 Athira S Kumar

478 6312184 Rishabh

479 0336289 Savita Gotyal

480 5904750 Rohit Singh

481 0856516 Pushkar Verma

482 0504688 Tahseenbanu Dawadi

483 0847161 Singh Prabhat Gyanendra

484 6300971 Vishal Kumar

485 4108517 Aditya Shrivastava

486 1105797 Jitendra Choudhary

487 1522756 Rakesh Kumar Singh

488 1019807 N Santosh Kumar Reddy

489 0862757 Nisha Yadav

490 0829441 Neeraj

491 0862791 Gopikrishna B

492 3800698 Kulkarni Aniket Laxmikant

493 7812795 Deepak Dangi

494 0329658 Abhinandan Kumar

495 1911828 Deepu Sudheer

496 6500901 Shaikh Mohd Zaib Zakir

497 0807702 Shubham Satyam

498 0853389 Deepak Kumar

499 4118984 Mukesh Kumar Gupta

500 1120177 Devender Singh Chaudhary

501 0420059 Sonu Parmar

502 1225850 Kishan Kumar S

503 5610287 Santhosh Kumar S

504 0877143 Nisha Phogat

505 0815349 Kumar Shanu

506 0911936 Shilpa Khanikar

507 1140304 Akash Kumar Sharma

508 1408528 Gautam Rai

509 6405750 Ajay Kumar

510 0831821 Atul Kumar Singh

511 0849958 Vedant Shankar

512 0820114 Rohit Singh

513 4100848 Manas Ranjan Sahu

514 1115946 Rajendra Chaudhary

515 0849549 Karandeep

516 0324774 Mohammed Siddiq Shariff

517 8104768 Ashish

518 0826196 Shakti Singh Arya

519 0846218 Shubham Kumar

520 1118558 Vinay Kumar Meena

521 1016153 P Sravan Kumar

522 0832960 Rajesh Kumar

523 1902700 Prapanj R

524 0821045 Nidhi

525 0837703 Shivin

526 5814251 Vikrant Kumar Singh

527 1225246 Arunkumar S

528 5201307 Harsh Choudhary

529 2206982 Pareekshit

530 3400654 Anjeet Singh

531 7202502 Rohit Kumar

532 0311525 Chethan K

533 1542318 Sonu Kumar

534 0105545 Sudha Chauhan

535 2411263 Sourav Rames

536 0849101 Rahul Kanwaria

537 0835880 Anshul Nagar

538 0878142 Rajesh Ranjan

539 7002786 Rajat Beeton

540 1401101 Manoj Kumar

541 4107347 Ritesh Kumar

542 0853581 Pourush Agarwal

543 1515621 Abhishek Ranjan

544 1003771 Madisetty Ananya Priya

545 6414750 Mohammed Shaukath Azeem

546 2616159 Avanish Kumar

547 1135533 Nishant Sihara

548 6505603 Priya Meena

549 6306277 Gautam Singh

550 0325390 Neeraj Kumar

551 2204578 Pawan Kumar

552 6204937 Manda Javali Alfons

553 1900891 Hashin Jithu K

554 0857361 Rajkumar Meena

555 1143023 Anurag Meena

556 6805260 Shubham Kumar Sharma

557 3533364 Shweta Kamboj

558 6612130 Asmar Apurva Dhananjay

559 0832318 Domale Nitish Dilipkumar

560 6700169 Patil Niraj Vijay

561 0873291 Amit Kumar

562 1316281 Akanksha Milind Tamgadge

563 6628298 Patil Ashish Ashok

564 5104616 Manyala Anirudh

565 1103264 Siddharth Barwal

566 8205856 Buddhi Akhil

567 4301343 Viku L Achumi

568 1028474 Nagrale Shubham Prakash

569 0877568 Anurag Daru

570 0306884 Shinde Amit Laxman

571 1029864 Abhay Kumar Sonker

572 1224948 Nivedita R

573 0879324 Rekha Meena

574 0325344 Ranjith Kumar Parvathi

575 6409115 Makakmayum Hosni Mubarak

576 0803598 Ravindra Kumar Meena

577 2624092 Anjali Verma

578 6628186 Mane Swapnil Tukaram

579 2621988 Harshivani Singh

580 5605760 Rohit Kumar Chaudhary

581 3527572 Narender

582 7002240 Navkiran Kaur

583 8601325 Prashant Suresh Dagale

584 0860939 Tenzin Chonzom

585 0846100 Imsennaro Walling

586 5911039 Rishabh Hans

587 1531920 Shivam Prakash

588 1111435 Aastha

589 0826832 Akshat Kumar Singh

590 0873507 Rajesh Meena

591 1140599 Annu Tatu

592 0864653 Gagan Singh Meena

593 0219163 Abhishek Ranjan

594 0821839 Ankit Singh

595 6307307 Mehar Panwar

596 3523585 Abhinav

597 3513469 Gaurav Dogra

598 4914259 Anuradha Agrawal

599 1046947 B Sahadith Venkat Trivinag

600 1800124 Anwar Hussain

601 0121923 Engineer Akshesh Mahendrabhai

602 1005179 Pandu Wilson

603 0114967 Siddharth

604 1211469 D Kudiarasu

605 0821487 Chandrashekhar Mehra

606 6608104 Manoj Kumar

607 3525503 Renu Dahiya

608 1005587 Pavithra Mutyap

609 6208279 Raja Ratnam Golla

610 1105332 Ajay Kumar Meena

611 1124695 Vikas Meena

612 0616135 Diya Goldar

613 0843885 Prateek Gahlot

614 0633016 Nayan Ranjan Das

615 1046796 I E S S D Manoj

616 3500443 Dheeraj Thakur

617 3516928 Rudraksh Ravi Sondh

618 0904723 Ayushi Kalwar

619 7003104 Vishavdeep Mattu

620 1318378 Sonarkar Abhay Anil

621 3524489 Rajnish Mehra

622 1103771 Rajesh Kumar Meena

623 5100752 Banavath Aravind

624 0872726 Bharat Jai Prakash Meena

625 0833384 Manisha Toor

626 6708120 Golapkar Ashwin Rajan

627 3809671 Sonawane Mansi Narendra

628 3503647 Amritpal Singh

629 5920417 Abhishek Vyas

630 2624784 Chitranshu Gautam

631 1909705 Raveen K Manoharan

632 3512603 Gursimrat Singh

633 3538685 Yogesh Dilhor

634 1105845 Gagan Ghunawat

635 1100724 Kuldeep Meena

636 0883322 Shantanu Harshwardhan

637 1039549 P Mounika

638 6306153 Mayank Meghwal

639 1405971 Debjyoti Barman

640 1101348 Matendra Kumar Meena

641 0316469 Prashanth Kumar B O

642 1410811 Sulekha Jagarwar

643 0886717 Karanbir Singh Chohan

644 2600288 Sparsh Verma

645 0402124 Aditya Dohar

646 1111492 Shubham Meena

647 1139841 Ashok Meena

648 0807264 Shubham Kumar Meena

649 0302512 Raghavendra N

650 0804543 Dharavath Sai Prakash

651 3533394 Siddharth Attri

652 5903551 Ayush Jayant

653 0120075 Kartikey Kumar

654 0303382 Vaibhav Meena

655 0336662 Venkatram

656 0800521 Yogendra Singh

657 5407286 Hardik Meena

658 1036940 Sapavath Amitha

659 1144222 Tanvi Bamnawat

660 0824012 Deep Shikha Birla

661 1408215 Tushar Parmar

662 0881856 Anoop Meena

663 5900111 Avdhesh

664 0861961 Umesh Meena

665 6317739 Agja Pranavkumar Govindbhai

666 1137339 Roshan Meena

667 4117418 Ankit Baraik

668 0804085 Prerna

669 0335453 Chetankumar B

670 1135714 Abhishek Meena

671 0842511 Rahul Kumar Meena

672 4122687 Rakesh Ranjan Oraon

673 1128151 Bhoor Singh Meena

674 1911645 Rohin Raj R

675 5409932 Tanuj Kumar

676 1046953 Bachu Smaran Raj

677 1030256 Konda Y R S Siddesh

678 1222971 Awate Amol Shantaram

679 6630017 Puja Manorama Dilip Khedkar

680 3527852 Davy Goyal

681 1145552 Sohan Lal

682 0312516 Suchin K V

683 5914236 Rinkoo Singh Rahee

684 1006480 R Shankaran

685 2617408 Radhey Mohan Pandey