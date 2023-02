Rakhi Sawant shares details of domestic violence case against Adil Khan Durrani, says, 'Unko jail bhej diya'

Rakhi Sawant in a new video during the paparazzi interaction shared details of the ongoing domestic violence and money embezzlement case against Adil Khan Durrani and said, 'Unko jail me bhej diya.'

After Rakhi Sawant husband, Adil Khan Durrani, got presented in court for the trial, the actress spoke to the paparazzi and shared details about the proceedings in the domestic violence case. Rakhi claimed that her husband Adil bail plea got rejected and that he is currently in police custody.

In another new development within this ongoing grueling and controversial case, a new viral video post is circulating on Instagram. A renowned Bollywood paparazzo account uploaded this video on the official Instagram handle a couple of hours back.

Rakhi Sawant said, "Unki bail nahi hui, unko directly custody mein, jail mein bhej diya. Advocate aur police apna kaam kar rahe hai. Mujhe desh ke kanoon par aur police par bharosa hai."

Furthermore, Rakhi shared, "Chaar paanch ghanta medical tha. Wo report police ke paas hai. Wo court me pesh karenge. Mere paas nahi hai. Mere advocate aur police apna kaam kar rahe hai. Mujhe desh ke kanoon par aur police par bharosa hai. Sabut ke baare me media trial me nahi bata sakte hai. Saare sabut court me hote hai. Media me nahi bata sakte hai. Aap jaante hai ye gunaah hai. Mein gunaah nahi karna chahti. Police hai humari. Police kaam kar rahi hai. Mujhe Mumbai police pe bharosa hai. India ke police pe bharosa hai. Sab achcha hoga."

In an earlier viral video, Rakhi revealing about Adil's domestic violence and his reality had said, "Unke vakil definitely aaye hai. Mujhe nahi pata. Unke vakil mere vakil se baat kare. Wo toh court decide karega. Meine toh court me saare proof diye hai. Raat ko police bhi ghar aayi thi investigation karne. Mere ghar me chal sakte hai toh chaliye. Pura tuta hua hai. Jis glass se mujhe maara hai. Woh bhi tuta hua hai. Meine kabhi ni maara. Haan, wo jab mujhe maarte the, mere bachaav me meine dhakka maara hai ke mat maaro mujhe. Ek ladki ke liye tum mujhe maar rahe ho. Wo dusri aurat ke liye tum mujhe maar rahe ho. Kyunki wo keh rahi thi, maaro usse, maaro. Unko pair pakadti thi ke mat. Phir jo pair me, haath me unke aata tha, usse Adil mujhe maarta tha. Uske khubsurat chehre pe aap mat jaaiye". For those unaware, the Oshiwara Police filed the FIR under IPC Sec 406 and 420 against Adil Khan Durrani for a non-bailable offense.

