Ganesh Chaturthi 2023: Check out Ganpati aarti, bhajan and more

Ganesh Chaturthi, a Hindu festival celebrated with great fervor and devotion, pays tribute to Lord Ganesha, the elephant-headed deity of wisdom and new beginnings. This joyous occasion involves the installation of Ganesha idols in homes and public places, accompanied by prayers, music, dance, and elaborate processions. The festival serves as a time for spiritual reflection, community gatherings, and cultural expression, making it a significant and cherished event in India and among Hindu communities worldwide. This year, the Ganesh Chaturthi falls on September 19.

An "Aarti" is a significant and revered Hindu ritual that involves the offering of light and prayers to deities, often accompanied by devotional songs. This ceremonial act symbolizes the reverence and adoration of the divine, creating a sacred connection between worshippers and the spiritual realm.

Check out the 'aarti' sung during Ganesh Chaturthi:

Sukhkarta dukhharta varta vighnachi

Nurvi purvi prem krupa jayachi

Sarvangi sundar uti shendurachi

Kanthi zalake maal mukataphalaanchi

Jai Dev Jai Dev Jai Mangal Murti

Darshan Maatre Man Kaamana Purti

(Jai Dev Jai Dev)

Ratnakhachit phara tujh gaurikumra

Chandanaachi uti kumkum keshara

Hirejadit mukut shobhato bara

Runjhunati nupure charani ghagariya

Jai Dev Jai Dev Jai Mangal Murti

Darshan Maatre Man Kaamana Purti

Lambodar pitambar phanivarvandana

Saral sond vakratunda trinayana

Das ramacha vatpahe sadana

Sankati pavave nirvani rakshave suravaravandana

Jai Dev Jai Dev Jai Mangal Murti

Darshan Maatre Man Kaamana Purti

Jay Ganesh Deva is one of the most popular and charming Aartis among all devotional Aartis.

Jai Ganesh, Jai Ganesh,Jai Ganesh Deva

Mata Jaki Parvati,Pita Mahadeva

Ekadanta Dayavanta,Char Bhujadhaari

Mathe Par Tilak Sohe,Muse Ki Savari

Paan Chadhe, Phool Chadhe,Aur Chadhe Meva

Ladduvan Ka Bhog Lage,Sant Karein Seva

(Jai Ganesh, Jai Ganesh,Jai Ganesh Deva)

Andhan Ko Aankh Deta, Kothin Ko Kaya

Banjhana Ko Putra Deta,Nirdhana Ko Maya

'Soorya' Shyama Sharana Aaye,Saphal Kije Seva

Mata Jaki Parvati,Pita Mahadeva

(Jai Ganesh, Jai Ganesh,Jai Ganesh Deva)

Aarti 3- Shendur Laal Chadhaayo

Shendur laal chadhaayo achchha gajamukha ko |

Dondil laal biraaje sut gaurihaar ko |

Hath liye guda laddu sani sukhar ko |

Mahima kahe naa jay lagat hu, pad ko jai dev jai dev ||

Jai jai jee Ganaraaj Vidyasukhadata |

Dhaany tumhaaro darshan mera, mat ramata jai dev jai dev ||

Bhavabhagat se koyee sharanagat aave |

Santatee sampattee sabahee bharapur pave |

Aise tum mahaaraaj moko atee bhaave |

Gosavinandan nishidin gun gaave jai dev jai dev ||

Aarti 4

Ghalin lotangan vandin charan

Dolyani pahin rup tujhe

Deva Preme alingan anande pujin

Bhave ovaleen mhane nama

Twameva Mata cha Pita Twameva

Twameva Bandhusch Sakha Twameva

Twameva Vidhya Dravinam Twameva

Twameva Sarwam Mam Deva Deva

Kayena Vacha Manasendriyenva

Buddhayatmna Va Prakrutiswabhavat

Karomi Yadhyat Sakalam Parasmai

Narayanayeti Samarpayami

Achyutam Keshavam Ramnarayanam

Krushanadamodaram Vasudevam Bhaje

Shridharam Madhavam Gopikavallabham

Janaki Nayakam Ramchandra Bhaje

Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare

Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare